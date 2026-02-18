不滿看電影被討論劇情！男子拿水潑人 遭控「強制侮辱」判決出爐

桃園一名男子日前到電影院觀影時，因後排觀眾與同行友人討論劇情、音量稍大，雙方發生口角。示意圖／ingimage 看電影本應保持安靜，避免影響其他觀眾！桃園一名男子日前到電影院觀影時，因後排觀眾與同行友人討論劇情、音量稍大，雙方發生口角。男子一氣之下拿起礦泉水朝對方潑去，事後遭依《刑法》強制侮辱罪起訴。法院審理後認定，其行為未達妨害名譽程度，判決無罪。

不滿後方講話聲量 憤而潑水

今年2月報導，事件發生於2024年11月。蕭姓男子與友人前往桃園某電影院觀影，不滿後方觀眾與朋友討論劇情聲音偏大，雙方因此爆發口角，現場氣氛一度升溫。

蕭男情緒失控，當場拿起礦泉水朝對方潑灑，導致對方衣褲被淋濕。警方獲報到場處理，檢方認為蕭男行為涉犯《刑法》第309條第2項強制侮辱罪，依法提起公訴。

受害人：以為不會影響他人

案件由桃園地方法院審理。被告坦承潑水，但否認構成強制侮辱罪。受害人表示，當時電影音效聲量大，加上同排沒有其他觀眾，才與友人小聲討論劇情，自認不致影響他人。不料被告突然轉頭要求安靜，友人已立即道歉，但被告仍起身拿水怒視。他才回應「你的態度可以好一點嗎？」、「不然你可以報警」，隨即遭潑水。

法院認定未達侮辱構成要件

法官指出，被告行為確屬不當，但其潑灑的是礦泉水，並非排泄物等足以造成明顯羞辱效果之物；加上當時現場僅4人在場，影廳昏暗，其他觀眾難以察覺衝突過程。

此外，被告並未持續辱罵，也非刻意針對對方名譽或人格加以攻擊，對名譽侵害程度尚屬輕微，未達強制侮辱罪之構成要件，因此判決無罪，全案仍可上訴。

延伸閱讀：

爭鮮MMA！講電話太大聲 2台女扯髮、潑熱湯打到險走光 結局絕了

男子疑求愛不成向女鄰居門口淋潑尿液 事後道歉稱後悔：不會再犯

文章授權轉載自《香港01》