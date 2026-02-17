新會期將提案修少事法！洪孟楷：提高假釋門檻、下修年齡 杜絕重罪輕罰

新北割頸案日前判刑確定，國民黨立委洪孟楷表示，大年初一本該是團圓日，但對被害者家屬而言卻是難以承受的傷痛。他承諾，新會期將正式提案修少事法，提高假釋門檻、下修年齡，要杜絕「重罪輕罰」，而政府也該拿出版本；新的一年要找回公道與底線，大家3月14日街頭相見。

新北割頸案的郭姓少年、林姓少女判12年、11年徒刑確定。楊姓被害人父母日前提出18點聲明，控訴少事法是惡法，並點名法官是加害者幫凶，「法官給了我們絕望」。

洪孟楷感嘆，大年初一本該是闔家團圓的日子，但對痛失愛子的楊姓被害人父母而言，卻是難以承受的傷痛。過年前法院判決，割喉案兇嫌僅求處12年有期徒刑；依現行少事法規定，甚至可能服刑3分之1就達假釋門檻。試問天理何在？家屬情何以堪？

洪孟楷指出，這幾天許多關心該案的朋友，在年節期間仍持續發聲；對公平正義的堅持，他從未動搖。他承諾，新會期將正式提案修「少年事件處理法」，針對重大犯罪提高假釋門檻，年齡也應該下修，杜絕「重罪輕罰」、避免讓制度成為犯罪者的保護傘；同時也要求政府拿出版本，正面回應問題。

洪孟楷說，他也要求團隊盤點過去相關提案。他曾主動連署少年犯罪前科是否塗銷，應經法院審酌裁定，而非時間一到自動塗銷，避免制度漏接、讓社會承擔風險，可教化或是年輕，不應成為減刑的萬用理由。