楊爸爸轟少事法是惡法 醫師贊成年齡下修、建議內容排除重大傷害
新北市校園割頸案，「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女各判刑12年、11年確定，死者的父親和外界質疑判刑過輕，楊爸爸怒轟「少事法是惡法，法官是加害者的幫兇」。
醫師姜冠宇在臉書表示，他贊成少事法要下修，「我們要教育孩子：造成傷害過大，不酷、也不值得保護」。他認為不只年齡下修，「內容也要，要排除重大傷害」。
姜冠宇透露，他曾在校園被流氓關過廁所、勒索50元，「我對於在校園就已經扭曲的人很厭惡的，少在那邊自以為霸主」。他在臨床也看過許多「不可逆」的人，溝通上對這種人都是「No Mercy」。
其他網友表示，「蓄意犯罪的人根本不該有減輕刑責的經驗，每個殺人犯也都有小時候」、「孩子走入這樣子的想法，應該父母也得一起負責受罰！否則認真教育孩子的家庭是白癡嗎」、「建議要下修到12歲以內就好，現在國中生就很兇狠了」、「除了下修外，像殺人這種嚴重的，我覺得應該依照成年人的標準來判，畢竟他不是不小心，是故意的，他也知道他自己在做什麼」、「贊成修法+1 教育孩子傷害別人是要負責任的」、「謝謝有聲量的醫師，支持修少事法。這個惡法，是黑道的保護傘」、「楊爸爸加油！支持修改少事法」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。