楊爸爸轟少事法是惡法 醫師贊成年齡下修、建議內容排除重大傷害

新北市校園割頸案，「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女各判刑12年、11年確定，死者的父親和外界質疑判刑過輕，楊爸爸怒轟「少事法是惡法，法官是加害者的幫兇」。

醫師姜冠宇在臉書表示，他贊成少事法要下修，「我們要教育孩子：造成傷害過大，不酷、也不值得保護」。他認為不只年齡下修，「內容也要，要排除重大傷害」。

姜冠宇透露，他曾在校園被流氓關過廁所、勒索50元，「我對於在校園就已經扭曲的人很厭惡的，少在那邊自以為霸主」。他在臨床也看過許多「不可逆」的人，溝通上對這種人都是「No Mercy」。