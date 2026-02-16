新北割頸案楊爸爸怒轟少事法是惡法 民團發起3月立院前為孩子上街

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市校園割頸案，犯案的郭姓少年與教唆的林姓少女判刑12年、11年確定。楊姓被害人的父親日前悲痛發出18點聲明，怒轟「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇」。關心此案的「孩想陪你長大聯盟」民團今天表示，要為了死者、孩子們上街，暫定3月14日在立法院外集結。

「孩想陪你長大聯盟」在臉書表示，2024年3月16日辦理了一場追思音樂會，當天楊爸爸偕妻到現場，「然後，到場的立委們是不是忘了自己的承諾？」2026年，依然要為了死者、孩子們上街，目前暫定3月14日，在立法院外，春節後會盡快處理路權。

網友留言響應，「上次剴剴無法到場，這次要」、「遊行的話+1」、「幫推，一定要讓麻木的政客和法官有感」。

圖為「孩想陪你長大」聯盟2024年3月16日舉辦追思音樂會，民眾悼念割頸案遇害的楊姓國中生。本報資料照片
圖為「孩想陪你長大」聯盟2024年3月16日舉辦追思音樂會，民眾悼念割頸案遇害的楊姓國中生。本報資料照片

法官 立法院

