新北割頸案 輿論喊修法 林智群：為極端個案把未成年比照成人公平嗎？

新北市某國中割頸案，犯案的郭姓少年與教唆的林姓少女分別判處12年與11年有期徒刑確定。楊姓死者的父親悲泣「公平正義在哪裡？」國內也掀起未成年犯重罪應比照成年人的聲浪，對此，律師林智群在臉書表示，新北少年割喉案，最多就是判15年，不可能判死刑、無期徒刑，因為目前法律規定就是如此。

林智群表示，很多人喊修法。「我說也可以修法，殺人者死，不管他幾歲。哪天小孩為了保護媽媽殺爸爸，判死刑，大家再來靠北判太重？」今天會為因為這個個案而把法律修得很重，哪天就會覺得「這個修得很重的法律」對於另一個個案很不公平。

對於網友質疑這樣的說法很冷血。林智群反問，「原來我們律師念法律，是要讓大家開心的嗎？我們看起來像娛樂業嗎？」他碰過、也理解有些人就是希望律師講好話，「但如果沒有搞清楚你現在的狀況，而讓你產生錯誤的期待（比如：不可能判死刑，只能判15年，又告訴你有機會判死刑），這樣反而是不專業的」。

至於何必需要法官律師根據情理法做出專業判斷？他說，法官律師不依法處理事情，難道要依照人的感情去處理嗎？那這樣還需要律師或法官嗎？「不依照法律判刑的法官，你也會怕吧？」

林智群表示，新北割喉案的兩名少年少女是很可惡沒錯，要說很邪惡也可以，「但我要大家確認一個數字，334萬」。全台灣未成年人有334萬人，「我們是推定這些小朋友的社會經驗比一般大人低，所以給他犯錯的空間」。今天為了一個極端個案，而把全部未成年人的待遇比照成年人，這樣很公平嗎？

他說，18歲是一個很明確的標準，現在要加上其他條件、比如「惡性重大」，就會產生不確定性，最後可能變成毫無標準。本來有一個很明確的18歲的界線，這邊是18歲以下，那邊是18歲以上，大家對於惡劣的未成年人，想比照成年人的想法，是幫兩邊架了一個橋，任何青少年，都可以用惡性重大把它移到成年人那邊去，「這樣的制度設計反而是危險的，因為你不曉得那個惡性重大的概念會不會被濫用」。

其他網友表示，「照你的說法，每個案子都看年齡條件配法條，還要你們律師法官幹嘛，統統叫AI審就好了呀！要看殺人犯有無悔意和他的家裡環境有沒有教化可能，整合條件來判啊！不然要一審二審幹嘛？」、「不要用惡性重大這種模糊的方式，而是直接條列式寫出不得適用犯罪行為呢」、「我覺得法律保障未成年也要有個限度吧」。