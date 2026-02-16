新北割頸案 他指「乾哥」頂多關4年：司法正義是否該學美國爸爸？
新北市校園割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊姓被害人的父親對判決感到憤怒，怒轟「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇」。未成年犯罪議題再掀討論。
「乾哥被判12年，難道一條人命只值12年？」擁有百萬粉絲追蹤的網紅Cheap在臉書表示，且郭姓少年未成年，刑期3分之1就可以假釋，關4年就可以出來了，出獄時大概19至20歲，「他依然擁有戀愛、工作、甚至成家的權利，但受害者失去的是未來六七十年，與家屬後半輩子的崩潰」。
「12年不僅偏低，還非常的諷刺」，Cheap說，別忘了，乾哥是「預藏兇器」、「朝頸部致命處狂刺」、「案後無悔意」。如果教化失敗，4至5年後假釋，或是關滿12年，「他的暴戾性格真的消失了嗎？如果他回去報復證人、家屬，誰要負責？」
國內曾有未成年也被判30年的案例，Cheap表示，2010年一名未成年殺手遭教唆槍殺了角頭翁奇楠，和前案合併被判30年，但殺的是黑道，是「江湖事」，乾哥殺的是守規矩的國中生，不是為什麼殺黑道判比較重，而是乾哥刑度這麼低？乾哥最重其實可判15年。
如果在美國，會關多久？Cheap表示，美國這類的案子，會歸類為「二級或一級謀殺」，且殘暴且具備惡意的殺人罪，極高機率會以成人身分受審，審理過程是完全公開的，媒體可以報導加害者的姓名、長相，刑期通常是25年至終身監禁。且美國很難假釋或根本不假釋，出獄時大約是35至40歲，殺人犯的標籤還會跟一輩子，無法塗銷紀錄。「美國成人監獄的凶險程度如同電影看到的那樣，是真正的懲罰」。
他舉實例，2021年艾登富奇案，佛州14歲少年持刀刺了同校13歲女同學114刀，以成年人受審，被判處終身監禁。判決出爐後，少女父親代表家人感謝法院判決。2021年，密西根州校園槍擊案，15歲的兇手持槍殺害4名同學，終身監禁，不得假釋。2024年，卡莉格雷格案，14歲少女開槍殺死母親，判處終身監禁，不得假釋。以上案例的未成年，名字、長相全部公布於眾。
Cheap表示，現在台美關係史上最好，是不是我們的司法正義，也該學學美國爸爸？
前立委游毓蘭留言，「未成年人觸犯暴力犯罪，在美國很多州都要比照成年犯法辦」。其他網友表示，「台灣是犯罪者的天堂」、「台灣司法難以置信的爛」、「台灣法律該修了」、「台灣不是很愛學美國，這時候又不學了」、「重點是殺人者出來還能繼續威脅受害者家人，但我們的法律無法給予保護」、「支持修法！立委可以團結一下嗎」。
