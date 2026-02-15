好奇同事年終...彰化芬園鄉農會員工「私查36筆帳戶」遭法辦
彰化芬園鄉農會傳出內部人員違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮。據了解，農會信用部一名資深員工涉嫌利用職務權限，擅自登入系統查閱員工帳戶資料共36筆，且在私下談話中向同事提及查詢內容，相關人員得知後不滿，向上檢舉。芬園農會強調，該名員工所查閱個資全數為內部員工資料，後續依法處理，存戶不需要擔心。
農會調查發現，該園員工因好奇其他人的年終金額，竟登入系統查詢同事的帳戶資料查詢，且該員工並非首次出現類似行為，認為情節已非單一疏失，決定報警處理，交由司法機關調查釐清。全案將依違反個人資料保護法及相關刑責方向偵辦。
芬園農會總幹事黃翊愷表示，該名員工查詢行為並非業務所需，已涉及濫用職權與侵害個資，農會立場明確，將依法究責，絕不寬貸，同時檢討內部權限控管與資安流程，避免再有漏洞。
彰化縣政府農業處指出，此案顯示農會內部控管仍待強化，除支持依法移送外，也將督導農會全面檢視資訊安全管理機制，追究相關行政責任，要求建立更嚴謹的查詢與稽核制度，以確保存戶與員工個資安全。
