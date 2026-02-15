快訊

好奇同事年終…彰化農會員工「私查36筆帳戶」還討論 遭檢舉送辦

宜蘭包裹爆炸害2傷！犯嫌背景曝光 警：有能力製作爆裂物

整理／過年何時有垃圾車？六都垃圾停收、恢復清運時間點一次看

好奇同事年終...彰化芬園鄉農會員工「私查36筆帳戶」遭法辦

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化芬園鄉農會傳出內部人員違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮。據了解，農會信用部一名資深員工涉嫌利用職務權限，擅自登入系統查閱員工帳戶資料共36筆，且在私下談話中向同事提及查詢內容，相關人員得知後不滿，向上檢舉。芬園農會強調，該名員工所查閱個資全數為內部員工資料，後續依法處理，存戶不需要擔心。

農會調查發現，該園員工因好奇其他人的年終金額，竟登入系統查詢同事的帳戶資料查詢，且該員工並非首次出現類似行為，認為情節已非單一疏失，決定報警處理，交由司法機關調查釐清。全案將依違反個人資料保護法及相關刑責方向偵辦。

芬園農會總幹事黃翊愷表示，該名員工查詢行為並非業務所需，已涉及濫用職權與侵害個資，農會立場明確，將依法究責，絕不寬貸，同時檢討內部權限控管與資安流程，避免再有漏洞。

彰化縣政府農業處指出，此案顯示農會內部控管仍待強化，除支持依法移送外，也將督導農會全面檢視資訊安全管理機制，追究相關行政責任，要求建立更嚴謹的查詢與稽核制度，以確保存戶與員工個資安全。

彰化芬園鄉農會傳出內部人員違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮，圖為示意圖。報系資料照
彰化芬園鄉農會傳出內部人員違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮，圖為示意圖。報系資料照

農會 帳戶 個資

延伸閱讀

彰化走春超Chill！ 台版兼六園「百年古厝＋落羽松」季節限定美景 「萬元攝影獎金」倒數挑戰

春節連假首日 國道一號彰化段出現返鄉車潮

香菜軍團又+1！彰化北斗農會限定「香菜米乖乖」上市

彰化基層農會有「食」力 開發商品甚至自建工廠生產

相關新聞

好奇同事年終...彰化芬園鄉農會員工「私查36筆帳戶」遭法辦

彰化芬園鄉農會傳出內部人員違規查詢帳戶資料，引發資安疑慮。據了解，農會信用部一名資深員工涉嫌利用職務權限，擅自登入系統查...

農曆新年前台中大掃蕩職業賭場 破16案抓80人送辦

台中市警局在農曆春節前掃蕩職業賭場，迄今已查獲16件賭博案、80人，其中第四警分局在短短3天內，連續破獲2間職業賭場，台...

法院推動裁判外解決紛爭機制 調解成立逐年上升

法院持續推動調解、和解等裁判外解決紛爭機制，盼能迅速息訟止爭，以減輕當事人及法院負擔。根據司法院統計，調解成立件數逐年上...

調解紛爭之道 黃柄縉：司法的溫度來自用心對待解開心結

北院行政庭長黃柄縉調解成功案件不計其數，他認為，「司法的溫度來自於我們對每個案件的用心對待。」調解最主要是讓人把心裡的結...

訴訟非止爭唯一解方 黃柄縉：調解可能創造雙贏

台北地方法院行政庭長黃柄縉素有「調解之神」美名，他認為，訴訟不見得是解決紛爭最佳解方，調解更可能創造雙贏，讓當事人走向光...

無罪關鍵…個資法「利益」 大法庭裁定限財產利益

假冒日本交換醫師的李姓女子混進台大兒童醫院，除閱覽電腦系統內的病歷，還訪視住院病患，醫學生、醫師都被蒙騙。律師辯李女看不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。