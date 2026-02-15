快訊

春節連假第2天湧車潮 小年夜「4地雷易壅塞路段」曝光

1通神秘電話與1根掃把 豪宅「消失的密室」中救出少女

挑「看不順眼」的彩券下手 北市男子湊熱鬧刮中100萬元

農曆新年前台中大掃蕩職業賭場 破16案抓80人送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局在農曆春節前掃蕩職業賭場，迄今已查獲16件賭博案、80人，其中第四警分局在短短3天內，連續破獲2間職業賭場，台中市刑大提醒，春節期間仍持續掃蕩賭場，切勿以身試法。

台中市警局在春節前展開查緝「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」專案，動員全市警力出擊，截至昨天為止，已查獲各類賭博案件16件80人，包含職業賭場5件58人，六合彩簽賭1件2人，網路賭博8件18人，其他賭博2件2人。

其中第四警分局員警在今年1月間網路巡邏時，發現有人於各大社群網站招募不特定民眾賭博，經布線偵蒐，確認不法行為事證明確，先在2月9日查獲羅姓男子（37歲）涉經營麻將職業賭場案，查扣賭資1萬8650元、抽頭金1200元。

另經由分析民眾報案，掌握賭博場所，警方偵蒐後，確認不法行為事證明確，事隔三日後，再於2月11日向台中地方法院聲請搜索票核准，查獲陳姓女子（68歲）涉經營麻將職業賭場案，查扣賭資2萬5600元、抽頭金700元，警詢後依賭博罪送辦，檢方訊後請回。

台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人，查扣賭資、賭具。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人，查扣賭資、賭具。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人，查扣賭資、賭具。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在農曆新年前掃蕩賭場，查獲各類賭博案件16件、80人，查扣賭資、賭具。記者陳宏睿／翻攝

賭博 賭場 職業

延伸閱讀

北市松山警2天破3賭場 City Poker、休閒棋牌館都被抓

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

NBA／畢斯利陷非法賭博風暴 轉戰波多黎各聯賽「壞痞兔」麾下

連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重

相關新聞

農曆新年前台中大掃蕩職業賭場 破16案抓80人送辦

台中市警局在農曆春節前掃蕩職業賭場，迄今已查獲16件賭博案、80人，其中第四警分局在短短3天內，連續破獲2間職業賭場，台...

法院推動裁判外解決紛爭機制 調解成立逐年上升

法院持續推動調解、和解等裁判外解決紛爭機制，盼能迅速息訟止爭，以減輕當事人及法院負擔。根據司法院統計，調解成立件數逐年上...

調解紛爭之道 黃柄縉：司法的溫度來自用心對待解開心結

北院行政庭長黃柄縉調解成功案件不計其數，他認為，「司法的溫度來自於我們對每個案件的用心對待。」調解最主要是讓人把心裡的結...

訴訟非止爭唯一解方 黃柄縉：調解可能創造雙贏

台北地方法院行政庭長黃柄縉素有「調解之神」美名，他認為，訴訟不見得是解決紛爭最佳解方，調解更可能創造雙贏，讓當事人走向光...

無罪關鍵…個資法「利益」 大法庭裁定限財產利益

假冒日本交換醫師的李姓女子混進台大兒童醫院，除閱覽電腦系統內的病歷，還訪視住院病患，醫學生、醫師都被蒙騙。律師辯李女看不...

女假冒日本醫師 查病歷問診無罪

李姓女子胞兄是台大碩士，她成績不好、自卑，卻扮成來台當「交換醫師」的日本東京大學住院醫師，多次進入台大兒童醫院並使用電腦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。