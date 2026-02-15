農曆新年前台中大掃蕩職業賭場 破16案抓80人送辦

台中市警局在農曆春節前掃蕩職業賭場，迄今已查獲16件賭博案、80人，其中第四警分局在短短3天內，連續破獲2間職業賭場，台中市刑大提醒，春節期間仍持續掃蕩賭場，切勿以身試法。

台中市警局在春節前展開查緝「職業賭場」、「網路賭博」、「六合彩簽賭」專案，動員全市警力出擊，截至昨天為止，已查獲各類賭博案件16件80人，包含職業賭場5件58人，六合彩簽賭1件2人，網路賭博8件18人，其他賭博2件2人。

其中第四警分局員警在今年1月間網路巡邏時，發現有人於各大社群網站招募不特定民眾賭博，經布線偵蒐，確認不法行為事證明確，先在2月9日查獲羅姓男子（37歲）涉經營麻將職業賭場案，查扣賭資1萬8650元、抽頭金1200元。

另經由分析民眾報案，掌握賭博場所，警方偵蒐後，確認不法行為事證明確，事隔三日後，再於2月11日向台中地方法院聲請搜索票核准，查獲陳姓女子（68歲）涉經營麻將職業賭場案，查扣賭資2萬5600元、抽頭金700元，警詢後依賭博罪送辦，檢方訊後請回。