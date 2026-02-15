法院推動裁判外解決紛爭機制 調解成立逐年上升

快訊

中央社／ 台北15日電

法院持續推動調解、和解等裁判外解決紛爭機制，盼能迅速息訟止爭，以減輕當事人及法院負擔。根據司法院統計，調解成立件數逐年上升，已逐漸成為當事人解決紛爭的選擇。

司法院表示，移付調解事件因民國96年3月民事訴訟法修法，第一審訴訟繫屬中得經兩造合意將事件移付調解、第二審準用調解程序規定，而呈增加趨勢。

據統計，民事案件部分，高等法院及各分院移付調解事件終結占比顯著提升，由104年3.58%大幅上升至113年25.07%。

地方法院部分，司法院表示，113年民事（不含家事）第一審（不含上訴、更審）調解事件終結件數為19萬6829件，較上年增加1萬3475件，增7.35%；較104年大幅增加10萬9368件。調解成立件數占調解件數的比率，以113年54.44%為近十年最高。

另根據司法院統計，各地方法院自104年起至113年止，家事調解事件終結件數，以112年3萬967件為最多，104年2萬4101件為最少。調解成立件數占調解件數的比率，以113年66.64%為最高，107年50.87%為最低；調解成立件數占終結件數的百分比，以113年40.29%為最高，104年29.03%為最低。

司法院表示，自101年家事事件法施行後，採調解前置原則，許多較無紛爭或簡易的事件經調解程序終結。而自108年起推動精進法院家事調解業務實施計畫後，也大幅提升調解成立的比率。

此外，根據司法院統計，地方法院刑事附帶民事訴訟移付調解部分，調解成立件數從105年7198件，大幅增加至114年1萬9050件，且這10年來的調解成立比率均在99%之上。地方法院刑事移付調解部分，調解成立件數從109年5502件，大幅增加至114年1萬7664件，且這6年來的調解成立比率均在95%以上。

至於地方法院刑事偵查中移付調解事件部分，調解成立件數從109年5733件，大幅增加至114年1萬8844件，調解成立比率均在92%以上。

台灣高等檢察署表示，現在各地檢署也在推行偵查中移付法院調解制度，被告及告訴人、被害人或其法定代理人、委任代理人也可向檢察官聲請移至法院進行調解，使事情處理更加即時，避免當事人來回奔波於偵查庭及鄉鎮市區調解委員會之間，使紛爭得以更快解決。

