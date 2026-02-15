調解紛爭之道 黃柄縉：司法的溫度來自用心對待解開心結

快訊

中央社／ 台北15日電

北院行政庭長黃柄縉調解成功案件不計其數，他認為，「司法的溫度來自於我們對每個案件的用心對待。」調解最主要是讓人把心裡的結放下或轉念，有一種心理諮商的成分在裡面。

黃柄縉擔任一審民事法官20多年，現任台北地方法院行政庭長，善於溝通而有「調解之神」美譽。連司法院舉辦「調解新法」研習會，都請他來當講座，他也曾上司法院製作的「司事Law室」Podcast，分享每談必哽咽的調解案例。

憶及近期調解案件，黃柄縉聊到令他掛心的銀行清償借款案。他表示，原告銀行請求給付信用卡款，被告是一位老婦人，她抗辯信用卡被詐騙集團拿去提高信用額度盜刷，自己也是被害人，有還款誠意盼銀行可以做些讓步。

黃柄縉說，老婦開庭時不斷抽搐痛哭，慶幸的是她的先生、女兒都陪她來，從頭到尾都沒有責備，還一直安慰她。老婦說，事情發生後，她難過到快要活不下去，她的女兒也私下透露，他們都不敢留母親一個人在家，擔心一時想不開。

黃柄縉表示，他看了整個交易過程，認為銀行端確實有可以改進之處，讓一個老婦突然大額提高信用卡額度，2天內密集4筆高額刷卡，每1筆都幾十萬元，很明顯有可能是爭議交易，卻沒有電話、簡訊通知，銀行似乎應考慮此部分有可能屬爭議交易事件。「處理調解時，一定要讓雙方知道自己也有站不住腳的地方，才有讓步的可能。」

黃柄縉回憶，當天他對老婦說，「要妳馬上走出來應該是不太可能，但希望你要做到『一天比一天更好』，想著身邊好的事物，包括愛妳的先生、女兒等等，千萬不要做讓他們擔心的事。」

黃柄縉說，銀行願意讓步，雙方圓滿和解。某日，老婦在簽完調解筆錄後，他詢問老婦是否有勇氣再把整個詐騙經過再說一次，講完之後就讓整件事留在調解室，從她的人生脫離。「聽她娓娓道來，幾個比較激動之處，眼眶稍微含淚而已，頓時，我放心多了，因為我請她一天比一天更好，她真的有做到。」

黃柄縉表示，老婦對他說，現在幾乎不太出門，這樣最不會花錢。平時喜歡照顧植物，也相信植物有療癒人心功能的他，為了讓老婦宅在家裡有事可做，送了兩盆入門好養的小盆栽「長壽花和黃金葛」，希望老婦可以透過養植物有所寄託，若植物可以一天長得比一天好，老婦人也真的能一天過得比一天更好。

