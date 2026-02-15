訴訟非止爭唯一解方 黃柄縉：調解可能創造雙贏

快訊

中央社／ 台北15日電

台北地方法院行政庭長黃柄縉素有「調解之神」美名，他認為，訴訟不見得是解決紛爭最佳解方，調解更可能創造雙贏，讓當事人走向光明人生，也能幫法官減輕工作負擔。

黃柄縉是台灣大學法律系、法律研究所畢業，司法官學院38期結業，擔任一審民事法官20多年，現任北院行政庭長。

黃柄縉善於溝通，有「調解之神」美譽，不少同事有兩造合意移付調解的案件都會請他幫忙，甚至有律師「指名」黃柄縉出面調解。

黃柄縉接受中央社記者專訪時表示，擔任行政職時，體會如果可以經由調解幫法官結案，能夠減輕法官工作負擔，且因訴訟結果並非解決紛爭的最佳解方，如能經由調解徹底解決糾紛，不但當事人不會再提起上訴，甚至有可能把當事人與諸多相關案件一併解決，讓當事人走向光明人生。

黃柄縉說：「當你看到當事人帶著微笑離開調解室的時候，我覺得這是我們工作最大的成就感之所在。」藉由調解，也讓他檢視人生，「我自己做不到的，我不會叫當事人這樣去做。」在調解過程中，也讓自己變成更圓融、更有智慧，或是更願意放下的人，對他而言，這是一件有意義的事情。

對於調解、和解的異同，黃柄縉表示，兩個都不是用判決解決問題。他說，和解不會有特定期日，法官可能一邊開庭進行案子，一邊問兩造有無和解意願，當場談或勸，場域就是在法庭。

至於調解則有3種情況，黃柄縉說，首先是強制調解案件，例如親屬間的財產糾紛、車禍案件、醫療案件等；其次是訴訟前當事人聲請調解；第三種則是訴訟中兩造合意移付調解。

黃柄縉表示，若是在訴訟中兩造有意移付調解，訴訟程序就會停下來，進入調解程序，會有一個特定的調解期日，並另外分一個調解的案號。法官或調解委員都可以參與調解，若調解成立就結案，不用判了；若不成立，就會繼續進行訴訟。

黃柄縉認為，法官在勸和解時，是穿著法袍坐在法台上，當事人在下面，會有一點距離感；調解的設計則是一個圓桌，大家平起平坐，在這樣的場域談，比較容易促成共識；且調解原則是不公開、不會錄音，和解的話，正常是在公開法庭。

對於和解、調解的效力，黃柄縉說：「兩者都與確定判決有同樣效力，所以對當事人權利都有保障。」

