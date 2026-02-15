女假冒日本醫師 查病歷問診無罪

李姓女子胞兄是台大碩士，她成績不好、自卑，卻扮成來台當「交換醫師」的日本東京大學住院醫師，多次進入台大兒童醫院並使用電腦查詢病人病史、「慰問」病童；家長納悶有人拿病歷來問診，院方驚覺受騙。台北地檢署依個人資料保護法起訴李女，一審認為她只是虛榮、未損害他人利益，判無罪，台灣高等法院也駁回檢方上訴。

李女一、二審皆無罪，檢察官上訴受刑事妥速審判法拘束，她幾可確定無罪。李女問診行為有違反醫師法嫌疑，因檢察官未偵查，法院無從審理。

李姓女子二○二三年十二月四日起，穿著「白袍」頻繁進出兒醫，她答稱是東京大學住院醫師，來台交流。同月十四日，李女溜進五樓會議室，向黃姓值班女醫師說要抽對方的血，黃女一頭霧水並拒絕；翌日晚間，她趁吳姓醫師使用完電腦未登出，利用吳的帳號進入兒醫系統，查詢住院及急診病人的病史。

十八日中午，一病童家屬向醫院反映有人拿著病患的資料「問診」，多名員工發覺李女有異，兒醫院長李旺祚表示「我完全不認識」，院方報警。

李女坦承穿著帝京大學的服裝混入醫院，也承認閱覽病患病歷、巡房，檢方依非公務機關違法蒐集他人個人資料罪起訴。李女說，哥哥是台大碩士，自己的成績不好、有自卑感，覺得當醫師有榮譽感，才會穿著白袍進醫院。

台北地院認為，就算李女非法蒐集個人資料，但要成罪，仍須具有「為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」的主觀上意圖，且「利益」應限於財產上的利益，檢察官未能舉證因此判無罪；李女是否應負行政、民事責任，是另一個問題。

檢方上訴，高院認為，因日治殖民政策的歧視差別待遇，台灣人民多崇拜醫師，李女冒充醫師瀏覽病歷的意圖與真實相符，因檢察官上訴未提出新事證而駁回。