北市松山警2天破3賭場 City Poker、休閒棋牌館都被抓

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警松山分局春節期間連日抓賭，轄內三民、松山、東社派出所接獲線報成立專案小組蒐證，2月11日、12日持搜索票同步出擊，2天內連破3處職業賭博據點，查獲27人到案，警詢後負責人、員工等人依賭博罪嫌送辦，賭客部分依社維法裁罰。

警方指出，三民派出所11日晚上7點多前往隱身在濱江街洗車場內的麻將賭場，持票抓到現場負責人張姓男子等2人、賭客4人，查扣賭金6450元、抽頭金800元、麻將、搬風骰子等證物。

松山派出所11日晚上9點多，持搜索票前往八德路四段上的「晨億休閒棋牌館」查緝，當場查獲負責人蘇姓男子、員工2人、賭客11人，查扣賭金1180元、抽頭金1萬1700元、點數卡16萬5000點、麻將14副等證物。

東社派出所12日晚上11點多至南京東路某大樓內的「City Poker 德州撲克競技協會南京店」查緝，逮獲負責人丁姓男子、荷官1人、賭客5人，查扣賭金7200元、預備金400元，賭資預備籌碼2097萬分及賭具1批等證物。

警方發現，3處據點均以合法營業掩護，實際從事營利性賭博活動，分別用一將200元至400元、點數抽取服務費、籌碼抽取茶水費等方式抽頭牟利，警詢後現場負責人及工作人員依刑法第268條意圖營利供給賭博場所罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦；賭客部分則依社維法裁處。

警方指出，目前正值重要節日安全維護工作期間，2天內連破2處麻將賭場及1處德州撲克賭場，未來將持續清查轄內疑似營賭博場所，並針對治安顧慮據點加強巡查與查緝，全面淨化治安環境。

松山警方持票前往八德路四段上的「晨億休閒棋牌管」查緝，抓到麻將賭博。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲隱身在濱江街洗車場內的麻將賭場，帶回現場查獲負責人張姓男子等2人、賭客4人。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲轄內City Poker 德州撲克競技協會南京店涉嫌賭博，帶回負責人1人、荷官1人、賭客5人。記者翁至成／翻攝
松山警方查扣City Poker 德州撲克競技協會南京店的賭金、預備金，籌碼、賭具、監視器、點鈔機等證物。記者翁至成／翻攝
松山警方持票前往八德路四段上的「晨億休閒棋牌管」查緝，抓到麻將賭博。記者翁至成／翻攝
松山警方持票前往八德路四段上的「晨億休閒棋牌管」查緝，帶回負責人蘇姓男子、員工2人、賭客11人。記者翁至成／翻攝
松山警方查獲轄內City Poker 德州撲克競技協會南京店涉嫌賭博，帶回負責人1人、荷官1人、賭客5人。記者翁至成／翻攝
