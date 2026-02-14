棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

基隆警方春節前查獲兩家棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌利用自動販賣機投幣換籌碼掩護對賭，共帶回50人、查扣賭資約20萬元，現場負責人何女、王男依賭博罪移送基隆地檢署偵辦，48名賭客則依違反社維法裁罰，。

春節前夕，基隆市警察局第一分局加強掃蕩不法賭博行為，分別破獲棋牌社、麻將館以合法掩護非法、聚眾賭博。警方強調，春節期間將針對轄內可疑處所全面掃蕩，絕非「賭博假期」。

警方說，9日忠二路派出所、偵查隊到仁愛區忠四路一家棋牌社查獲麻將等賭具，現場開4桌有20名賭客，現場負責人何女，提供「販賣機」供賭博，賭客投入240元就可開桌，查扣現金7萬元。

第一分局10日再到愛三路查獲一家麻將休閒會館，有6桌共28名賭客，現場負人為王男，查扣賭資12萬餘元，也是以投幣換籌碼方式躲避警方查緝。警方認為，事後再把籌碼兌換現金，已構成賭博要件。

警方說，兩案調查後都將負責人依刑法營利供給賭博罪、公共場所賭博罪移送偵辦，賭客則都依社維法裁罰。第一分局分局長温基興說，非法賭博行為妨害社會善良風俗，且更易衍生高利貸、暴力討債等犯罪問題，春節期間加強查緝。