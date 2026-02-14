快訊

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

被地方前輩強抱碰臀…北市美女里長遭性騷 警搜索嫌疑人移送北檢偵辦

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆警方春節前查獲兩家棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌利用自動販賣機投幣換籌碼掩護對賭，共帶回50人、查扣賭資約20萬元，現場負責人何女、王男依賭博罪移送基隆地檢署偵辦，48名賭客則依違反社維法裁罰，。

春節前夕，基隆市警察局第一分局加強掃蕩不法賭博行為，分別破獲棋牌社、麻將館以合法掩護非法、聚眾賭博。警方強調，春節期間將針對轄內可疑處所全面掃蕩，絕非「賭博假期」。

警方說，9日忠二路派出所、偵查隊到仁愛區忠四路一家棋牌社查獲麻將等賭具，現場開4桌有20名賭客，現場負責人何女，提供「販賣機」供賭博，賭客投入240元就可開桌，查扣現金7萬元。

第一分局10日再到愛三路查獲一家麻將休閒會館，有6桌共28名賭客，現場負人為王男，查扣賭資12萬餘元，也是以投幣換籌碼方式躲避警方查緝。警方認為，事後再把籌碼兌換現金，已構成賭博要件。

警方說，兩案調查後都將負責人依刑法營利供給賭博罪、公共場所賭博罪移送偵辦，賭客則都依社維法裁罰。第一分局分局長温基興說，非法賭博行為妨害社會善良風俗，且更易衍生高利貸、暴力討債等犯罪問題，春節期間加強查緝。

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝
棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，春節前基隆就開賭帶回50人。記者游明煌／翻攝

賭博 麻將 春節

延伸閱讀

春節停車更便利 嘉市首座前瞻立體停車場義昌公園停車場試營運

春節將至 政院以工代賑招募光復鄉居民大掃除

影／挹注16億鼓勵春節開診 賴清德：急診壅塞應可迎刃而解

台東春節交通懶人包！計程車加價、公車除夕夜異動全整理

相關新聞

新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤...

北市松山警2天破3賭場 City Poker、休閒棋牌館都被抓

台北市警松山分局春節期間連日抓賭，轄內三民、松山、東社派出所接獲線報成立專案小組蒐證，2月11日、12日持搜索票同步出擊...

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

基隆警方春節前查獲兩家棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」，涉嫌利用自動販賣機投幣換籌碼掩護對賭，共帶回50人、查扣賭資約20...

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

涂姓男子2024年3月某日凌晨因酒後摔傷脫臼送中壢天晟醫院急診，卻在治療過程劇烈掙扎，揮拳毆打3名醫生成傷，桃檢以違反醫...

連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重

農曆春節假日來臨，台北市大安警分局擴大清查轄內賭博場所，警方嚴密蒐報，12日在建國南路一段的寧靜住宅學區，查獲德州撲克職...

過年前彰化北斗警勤抓賭 3賭場28名賭客全栽了

彰化縣北斗警分局過年前接獲檢舉3件聚賭案，逮捕3名經營賭博者、28名賭客，除室內聚賭的8名賭客依違反社會秩序維護法裁罰9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。