快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

涂姓男子2024年3月某日凌晨因酒後摔傷脫臼送中壢天晟醫院急診，卻在治療過程劇烈掙扎，揮拳毆打3名醫生成傷，桃檢以違反醫療法起訴從重量刑，桃園地院審理認為，涂男因疼痛難耐失控揮拳屬本能反應，檢方舉證不足，諭知涂男無罪。

起訴指出，30歲涂男前年3月15日凌晨4時，酒後摔傷脫臼前往天晟醫院急診，在治療過程中突然失控，對上前幫忙制止他的陳姓、梁姓及邱姓醫生揮拳攻擊，造成陳姓右胸、右手臂挫傷，梁姓左手臂挫傷，邱姓右胸及右臉頰挫傷；檢方認為，受傷醫生雖未針對個人傷害部分提告，但涂男以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務，涉犯醫療法第106條第3項罪嫌。

涂男於警詢及偵查坦承有去急診，但否認毆打醫護人員，辯稱「打麻醉後斷片，不記得發生什麼事」，僅知道有人壓制他，根據陳姓等醫生證述，明確指稱涂男確實有揮拳攻擊行為，檢方認為他犯後毫無悔意，將傷人行為推給麻醉藥物，態度惡劣，嚴重打擊第一線醫療人員士氣，建請法院從重量刑。

法院審理時，公訴檢方指控被告涂男在治療過程中以強暴方式妨害醫護人員執行業務，違反醫療法。但被告辯稱，因復位手術疼痛難耐才掙扎，並無妨害或傷害醫護人員的意思。

法官依據相關證人證言與醫療紀錄，確認案發當下醫護人員正在為涂男實施「脫臼復位手術」，此醫療過程會造成病患強烈疼痛與不適，由於疼痛可能導致病患在治療中失控，進而讓近身的醫護人員受傷，因此不能直接認定被告有意圖妨害醫護人員執行醫療業務的主觀犯意。

法院認為檢方的證據不足，無法證明被告確實有故意妨害醫護人員的犯意，因此依照「罪疑唯輕」原則，判決被告涂男無罪。

涂姓男子2024年3月15日凌晨因酒後摔傷到天晟醫院急診，卻在進行復位手術過程中，失控揮拳毆傷3名協助制止的醫生，檢依違反醫療法起訴從重量刑，桃園地院審結，認為疼痛難耐失控揮拳屬本能反應，檢方舉證不足，諭知涂男無罪。記者陳恩惠／攝影
涂姓男子2024年3月15日凌晨因酒後摔傷到天晟醫院急診，卻在進行復位手術過程中，失控揮拳毆傷3名協助制止的醫生，檢依違反醫療法起訴從重量刑，桃園地院審結，認為疼痛難耐失控揮拳屬本能反應，檢方舉證不足，諭知涂男無罪。記者陳恩惠／攝影
涂姓男子2024年3月15日凌晨因酒後摔傷到天晟醫院急診，卻在進行復位手術過程中，失控揮拳毆傷3名協助制止的醫生，檢依違反醫療法起訴從重量刑，桃園地院審結，認為疼痛難耐失控揮拳屬本能反應，檢方舉證不足，諭知涂男無罪。記者陳恩惠／攝影
涂姓男子2024年3月15日凌晨因酒後摔傷到天晟醫院急診，卻在進行復位手術過程中，失控揮拳毆傷3名協助制止的醫生，檢依違反醫療法起訴從重量刑，桃園地院審結，認為疼痛難耐失控揮拳屬本能反應，檢方舉證不足，諭知涂男無罪。記者陳恩惠／攝影

醫護人員 醫生 失控

延伸閱讀

影／挹注16億鼓勵春節開診 賴清德：急診壅塞應可迎刃而解

醫師爆雙北ICU沒空床無法轉院 石崇良今公布最新候床數字

歲末花火映笑顏！ 桃園榮家暖心伴長輩找回記憶團圓年味

春節急診量恐倍增 彰基191床加護病房全開應戰

相關新聞

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

涂姓男子2024年3月某日凌晨因酒後摔傷脫臼送中壢天晟醫院急診，卻在治療過程劇烈掙扎，揮拳毆打3名醫生成傷，桃檢以違反醫...

新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤...

連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重

農曆春節假日來臨，台北市大安警分局擴大清查轄內賭博場所，警方嚴密蒐報，12日在建國南路一段的寧靜住宅學區，查獲德州撲克職...

過年前彰化北斗警勤抓賭 3賭場28名賭客全栽了

彰化縣北斗警分局過年前接獲檢舉3件聚賭案，逮捕3名經營賭博者、28名賭客，除室內聚賭的8名賭客依違反社會秩序維護法裁罰9...

嘉市警方破獲德州撲克假競賽 27人落網有工程師、大學生

春節民眾手頭寬裕，地下賭場蠢蠢欲動。嘉義市警方提前部署9日晚間10時，鎖定市區林森西路一處打著「德州撲克競技協會」名號的...

凌晨3點荒郊野外修車？山老鼠偷牛樟木太重拖不動遭逮

高雄一名鍾姓男子深夜駕駛改裝吉普車，潛入桃源山區企圖竊取貴重牛樟木，不料牛樟超重，即便出動起重機仍因搬不動宣告失敗，更慘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。