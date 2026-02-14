快訊

台中首例境外移入麻疹！4旬男由馬國返台後確診 急匡48人監測　

63歲副總裁腦中風「沒有手腳無力和說話困難」醫揭一罕見症狀要當心

9天春節連假首日驚魂！國道3號蘭潭隧道8車連環撞「車上還有孕婦」

新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤怒，不滿加害者因為未成年身分受到諸多保護，怒轟「少事法是惡法！法官是加害者的幫兇」。

對此，律師呂秋遠在臉書評論此案，根據楊爸爸列出的18點聲明，就法律部分，至少指出了6項可以討論的空間，「楊爸爸透過自己受害的經歷，告訴立法委員，要儘速修正少年事件處理法，立委們，你們聽到了嗎？」

楊爸爸在最高法院判決後發表18點聲明，呂秋遠摘要重點，主要訴求包括：

1、二審法官一直要他不要在媒體上討論案情，他覺得不能接受。

2、「有人」曾經在網路上放了照片，是兒子躺在擔架上的照片，標題寫「最美麗的風景」，他主張要查IP，但是法官不查。

3、少年事件處理法已經被黑道拿來濫用，甚至鼓勵只要關4年就可以出來當老大。

4、加害人根本沒賠償誠意，林同學的媽媽只賠償20萬，郭同學的家人都沒賠償，只拿到債權憑證。而且，把被害人的財產查清楚，說受害人的爸媽有能力養活自己，又說善款也足夠賠償，被害人家屬不能接受。楊爸爸願意不要賠償，只希望他們不要假釋出來，但是這可能嗎？

5、二審法官說他們再犯率高，還讓秘密證人跟被告對質，沒有任何保護。一審法官還說，這些人是他的後輩，法官願意以後把這些少年犯帶回家養，讓他們有溫暖的家庭嗎？

6、民事法庭的判決書裡，有楊爸爸的住址，被告都知道他們家，以後出獄了，他們的人身安全怎麼辦？

7、2名加害者有很多次行政處遇，法官們也都有看到，結果判決書都寫沒有前科，法官願意公布這兩個人曾經犯過什麼錯嗎？

8、楊爸爸看不到加害者的心理衡鑑報告，二審說他們的再犯率高，但是被害人卻看不到，只有法官跟律師可以看到。萬一有反社會人格，往後社會是不是要付出更多的代價？

9、受害者的名字不能公布，兒子都往生了，為什麼還只能隱姓埋名？法官還要被害人自己想辦法？

10、二審法官有說過，這兩個被告以後可以孝順楊爸爸。修復式司法是楊爸爸提出來的，但是被告完全沒有意願進行，還讓楊爸爸看到那張「最美的風景」照片，他痛哭失聲，沒辦法接受。法院後來一直強調修復式司法，他很不舒服。

11、二審法院根據少年事件處理法，把被害人家屬請出法庭外面，楊爸爸希望可以修法。

12、一審法官曾經要求被告脫口罩，這個消息洩漏出去以後，讓被告律師主張犯罪保護人員不能在場，他覺得很不合理。

13、被告有人被懲罰50支警告，為什麼還可以留在學校？

14、為什麼有人帶凶器到學校？這件事一直沒有說清楚，竟然有3個版本。到底他們曾經犯錯的過去，校方或政府有沒有追蹤？

15、被告有人曾經在觀護所內鼓吹鬧事，判決書說他們需要長時間矯正，結果現在還可以去中學裡念書，1年多後就可以假釋，那時候他們才剛成年而已，前科還可以塗銷，楊爸爸不能接受。

16、其中帶凶器的同學，可能有觸犯槍砲彈藥管制條例，楊爸爸也有提出來這一點，為什麼法院都不採？

17、為什麼民事訴訟裡，加害者不用付裁判費，是由全民負擔？為什麼加害者可以使用法扶律師？民眾的納稅錢為什麼要幫助加害人？

18、楊爸爸希望可以看到全部的審理紀錄，他認為，審理中，只有一個法官有同理心，其他法官都讓他很失望。

呂秋遠表示，該篇聲明看得出楊爸爸對於結果與審理過程非常憤怒。「他的憤怒，除了結果以外，主要是過程，他是被害人家屬，但卻感受不到司法對他的照顧」。楊爸爸的憤怒，有些是情緒使然，畢竟自己的孩子就這麼走了，但有些確實是法條的規定。就是少年事件處理法。

為了保護未成年人，對於未成年人確實有一些刑責減輕與隱私、鼓勵自新的規定，呂秋遠表示，這也是楊爸爸與某些人不滿的原因。

他說，關於法律部分，楊爸爸至少指出了這些可以討論的空間：

首先，刑法規定，不管犯下多重的罪，未成年人都不能判處死刑與無期徒刑。對於受害人而言，很不能接受。其次，跟成年人犯法比較，未成年人一定可以減刑。是不是應該只有輕罪才能減刑，但是像是殺人這種重罪不行？第三，未成年人入獄服刑是去學校學習，而且以後可以假釋出獄的時間也很快。那麼被害人的心情怎麼考慮？

呂秋遠說，第四，是保密規定，所有未成年人犯罪的訊息都不能揭露。「為什麼他兒子是受害人，他也不能說，變成了禁忌的名字？」第五，以後成年以後，前科紀錄可以塗銷，像是什麼事都沒發生過，那麼，被害人怎麼辦、算什麼？第六，青少年犯罪愈來愈嚴重，甚至被黑道利用，教育部、法務部要怎麼追蹤輔導？「被告有這麼多非行紀錄，怎麼他都不能知道？」

新北市割頸案，楊爸爸昨天拿出判決書，泣訴判決不公。記者陳正興／攝影
新北市割頸案，楊爸爸昨天拿出判決書，泣訴判決不公。記者陳正興／攝影

爸爸 法官 被害人 割喉案 國中生

延伸閱讀

影／李四川投入新北選戰？ 鄭麗文盼討個好彩頭：全台灣人都很高興

李四川擬參戰2026年新北市長 劉和然：有助新北持續大翻轉

國中生割頸案判刑定讞 家屬今痛斥「法官就是加害者的幫凶」

新北少年割頸案定讞！死者父要說出一切 痛訴：誰要認養他們兩個？

相關新聞

桃園男骨折急診打傷3名醫生遭從重量刑 法院認「這原因」判無罪

涂姓男子2024年3月某日凌晨因酒後摔傷脫臼送中壢天晟醫院急診，卻在治療過程劇烈掙扎，揮拳毆打3名醫生成傷，桃檢以違反醫...

新北割頸案楊爸爸18點聲明重點一次看 點出法律層面6大討論空間

新北市楊姓國中生割頸案定讞，犯案的郭姓少年、林姓少女分別判刑12年、11年確定。楊爸爸昨天發出18點聲明，字裡行間充滿憤...

連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重

農曆春節假日來臨，台北市大安警分局擴大清查轄內賭博場所，警方嚴密蒐報，12日在建國南路一段的寧靜住宅學區，查獲德州撲克職...

過年前彰化北斗警勤抓賭 3賭場28名賭客全栽了

彰化縣北斗警分局過年前接獲檢舉3件聚賭案，逮捕3名經營賭博者、28名賭客，除室內聚賭的8名賭客依違反社會秩序維護法裁罰9...

嘉市警方破獲德州撲克假競賽 27人落網有工程師、大學生

春節民眾手頭寬裕，地下賭場蠢蠢欲動。嘉義市警方提前部署9日晚間10時，鎖定市區林森西路一處打著「德州撲克競技協會」名號的...

凌晨3點荒郊野外修車？山老鼠偷牛樟木太重拖不動遭逮

高雄一名鍾姓男子深夜駕駛改裝吉普車，潛入桃源山區企圖竊取貴重牛樟木，不料牛樟超重，即便出動起重機仍因搬不動宣告失敗，更慘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。