聽新聞
0:00 / 0:00
連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重
農曆春節假日來臨，台北市大安警分局擴大清查轄內賭博場所，警方嚴密蒐報，12日在建國南路一段的寧靜住宅學區，查獲德州撲克職業賭場，警方除將賭場人員、賭客送辦外，將報請市府斷水斷電，房東損失慘重。
台北市警察局近日嚴抓賭場，尤其中山、萬華、大安等警分局多有斬獲，大安分局更是在三天內就查獲兩處賭場，展現淨化治安、維護轄區平穩決心
警方查獲賭場，當場逮捕39歲林姓負責人、26歲張姓女荷官及10名賭客，現場更查扣現金賭資60萬7千餘元、賭客籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。
全案詢後依賭博罪嫌將林男及張姓荷官移送台北地檢署偵辦，其餘10名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。警方後續將報請市政府權責機關審認裁罰，並朝向斷水斷電等行政處分，以徹底斷絕不法環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。