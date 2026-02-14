快訊

連三日抓兩場大型職業賭場 報請斷水斷電房東損失慘重

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

農曆春節假日來臨，台北市大安警分局擴大清查轄內賭博場所，警方嚴密蒐報，12日在建國南路一段的寧靜住宅學區，查獲德州撲克職業賭場，警方除將賭場人員、賭客送辦外，將報請市府斷水斷電，房東損失慘重。

台北市警察局近日嚴抓賭場，尤其中山、萬華、大安等警分局多有斬獲，大安分局更是在三天內就查獲兩處賭場，展現淨化治安、維護轄區平穩決心

警方查獲賭場，當場逮捕39歲林姓負責人、26歲張姓女荷官及10名賭客，現場更查扣現金賭資60萬7千餘元、賭客籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。

全案詢後依賭博罪嫌將林男及張姓荷官移送台北地檢署偵辦，其餘10名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。警方後續將報請市政府權責機關審認裁罰，並朝向斷水斷電等行政處分，以徹底斷絕不法環境。

台北市警方查獲賭場，逮捕10名賭客，查扣賭資60萬餘元、籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查獲賭場，逮捕10名賭客，查扣賭資60萬餘元、籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查獲賭場，逮捕10名賭客，查扣賭資60萬餘元、籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方查獲賭場，逮捕10名賭客，查扣賭資60萬餘元、籌碼154萬餘元、預備籌碼1798萬餘元、點鈔機及賭具等物證。記者廖炳棋／翻攝

