過年前彰化北斗警勤抓賭 3賭場28名賭客全栽了

彰化縣北斗警分局過年前接獲檢舉3件聚賭案，逮捕3名經營賭博者、28名賭客，除室內聚賭的8名賭客依違反社會秩序維護法裁罰9千元，另兩件戶外聚賭連同主持賭博者、20名賭客都被依涉犯賭博罪移送偵辦，面臨最高5萬元罰款。

據了解，溪州鄉一處郊區獨幢透天厝因常有不明人士進出，干擾社區安寧，警方接獲檢舉，經多日監視蒐證，發現透天厝分租多人，其中一個房間作為賭場，即報請彰化地方法院核發搜索票，本月10日前往查緝。

到達後有門禁無法進入，等1個多小時有住戶出門，員警立刻衝進去到樓上找到裡面較吵嘈的房間，一舉逮捕吳姓經營麻將賭場者和8名賭客，查扣賭金及抽頭金合計3萬1200元，另查問麻將等賭具，依賭博罪移送吳女到彰化地檢署偵辦，8名賭客依社會秩序維護法依法罰款9千元。

警方接獲檢舉，北斗鎮某市集有一攤遊戲娛樂類攤商經營賭博，員警12日前往查看，發現江姓業者經營擲骰子押寶，查扣賭資5800元、4塊壓注板、骰子、撲克牌和籌碼等賭具，江男與3名賭客均被依賭博罪移請彰化地檢偵辦。

警方又接獲檢舉，溪州鄉一處偏僻鐵皮屋頂下有人聚賭，員警蒐證後，昨（13）日突擊，逮捕林姓男子經營「妞妞紙牌」職業賭場，查扣抽頭金2千元、賭資43萬7千900元含抽頭金2千元、6副撲克牌、18顆象棋、兩個計時器等賭具，林男與17名賭客都被依賭博罪移送彰化地檢偵辦。