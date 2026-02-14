嘉市警方破獲德州撲克假競賽 27人落網有工程師、大學生
春節民眾手頭寬裕，地下賭場蠢蠢欲動。嘉義市警方提前部署9日晚間10時，鎖定市區林森西路一處打著「德州撲克競技協會」名號的場所，當場查獲涉嫌以比賽為掩護大型賭場，帶回負責人與賭客共27人，並查扣賭資14萬餘元、籌碼825枚及撲克牌5副等證物，全案依賭博罪嫌移送法辦。
警方指出，39歲孫姓男子對外宣稱舉辦德州撲克競賽，標榜優勝者可獲高額獎金，吸引不少民眾慕名而來，實際卻是現金對賭。現場查獲的賭客中，不乏大學生與工程師等年輕族群。賭客以1比10比例將現金兌換籌碼，另抽取1成作為「清潔費」，離場時可將剩餘籌碼換回現金。每局勝負即刻兌換，短時間內輸贏金額可觀。
警方表示，德州撲克看似技巧競賽，實則涉及金錢對價即屬賭博行為，且牌局節奏快速、金額起伏劇烈，極易讓人沉迷甚至傾家蕩產。呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法。警方加強治安掃蕩，連日來共查獲賭博案件6件、帶回42人到案，並掃蕩2處大型賭場。另有一處以「棋牌社」名義營運的場所，同樣暗藏賭博行為，當場查獲11人、賭資14萬餘元及相關賭具。
警方強調，連假期間除針對地下賭場強力查緝，也同步取締無照駕駛、危險駕車、闖紅燈及酒駕等違規行為，全力維護市民安全與社會秩序。春節歡聚之際，切勿讓一時貪念壞了年節氣氛。專案首日9日至今，警局以高強度勤務部署全面出擊，重點打擊暴力犯罪、掃蕩地下賭場、查緝毒品及阻斷詐欺金流，累計查獲各類刑案42件，成果具體亮眼。在暴力犯罪壓制方面，迅速偵破銀樓搶奪案1件；另針對暴力討債案件提報治平對象5人到案，展現警方強勢打擊暴力、壓制幫派氣焰決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。