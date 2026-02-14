嘉市警方破獲德州撲克假競賽 27人落網有工程師、大學生

春節民眾手頭寬裕，地下賭場蠢蠢欲動。嘉義市警方提前部署9日晚間10時，鎖定市區林森西路一處打著「德州撲克競技協會」名號的場所，當場查獲涉嫌以比賽為掩護大型賭場，帶回負責人與賭客共27人，並查扣賭資14萬餘元、籌碼825枚及撲克牌5副等證物，全案依賭博罪嫌移送法辦。

警方指出，39歲孫姓男子對外宣稱舉辦德州撲克競賽，標榜優勝者可獲高額獎金，吸引不少民眾慕名而來，實際卻是現金對賭。現場查獲的賭客中，不乏大學生與工程師等年輕族群。賭客以1比10比例將現金兌換籌碼，另抽取1成作為「清潔費」，離場時可將剩餘籌碼換回現金。每局勝負即刻兌換，短時間內輸贏金額可觀。

警方表示，德州撲克看似技巧競賽，實則涉及金錢對價即屬賭博行為，且牌局節奏快速、金額起伏劇烈，極易讓人沉迷甚至傾家蕩產。呼籲民眾切勿心存僥倖，以免觸法。警方加強治安掃蕩，連日來共查獲賭博案件6件、帶回42人到案，並掃蕩2處大型賭場。另有一處以「棋牌社」名義營運的場所，同樣暗藏賭博行為，當場查獲11人、賭資14萬餘元及相關賭具。