凌晨3點荒郊野外修車？山老鼠偷牛樟木太重拖不動遭逮

高雄一名鍾姓男子深夜駕駛改裝吉普車，潛入桃源山區企圖竊取貴重牛樟木，不料牛樟超重，即便出動起重機仍因搬不動宣告失敗，更慘遭警方逮捕，遭逮後他還謊稱是在修車，但當場被法官打臉沒人會在半夜的荒郊野外修車，因此被依違反森林法判處有期徒刑1年2月，併科罰金65萬元。

判決書指出，企圖偷巨型牛樟木的鍾姓男子2023年12月路過塔拉拉魯芙隧道旁的荖濃溪河川、旗山事業區第七十林班地時，發現一支已被裁切成4段的國有牛樟木倒臥河床，心生貪念欲駕車竊取，卻因吉普車當場故障而作罷。

沒想到他隔日凌晨3時許，不甘心再度找來同伙，帶著繩索與起重機重回現場，試圖將沉重的牛樟木拖上車，可是儘管3人使出渾身解數，仍僅將牛樟木拖行約3、4公尺，終因木頭過重無法負荷而放棄。

不過3人的行蹤早就被保七總隊警方透過現場架設的縮時攝影機掌握，並循線將鍾男逮捕歸案，鍾男遭逮後矢口否認偷木頭，堅稱當晚是因為吉普車壞了，才請朋友陪同去救援拖車，強調「絕對沒有動那塊木頭」。

不過，法官調查鍾男一行人的手機基地台位址，發現鍾男從凌晨3時到上午10時許，足跡一直停留在案發地點附近的河谷，法官質疑，該處是人跡罕至的荒地，若真要修車，理應選在光線充足的白天，而非漆黑凌晨，且基地台紀錄顯示其停留長達7小時，與鍾男自稱修車1、2小時的說法嚴重矛盾。