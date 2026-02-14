台中公務員擁「小金庫」…連詐36萬公款 貪汙下場判4年10月

時任台中市環保局廖姓約雇員利用小額採購漏洞，和邱姓、黃姓業者共謀，廖趁辦理淨灘、採購防疫包及手工皂期間，持業者提供假發票等，前後向環保局詐領36萬1700元公款，並匯入自己的「小金庫」充當日常花銷，法院依貪汙等罪判廖4年10月，可上訴。

檢方查，廖女2021年起為環保局約用人員，編制於環境衛生及毒化物管理科，邱女、黃女分別為創琦公司、麗瑩行的負責人；廖女利用環保局10萬元以下小額採購，得由請購人逕為驗收，請款也僅需檢附廠商的收據或發票即可向會計室辦理。

檢方指出，黃心生貪念，為滿足購買私人物品慾望，2020年就和邱女協議，利用小額採購由邱提供不實估價單、發票，邱再向環保局請款。邱利用辦理淨灘名義，虛偽填載人數、團體，2人為避免採購過於集中創琦公司遭起疑，再找黃女共謀，由麗瑩行提供空白估價單。

廖等3人明知「採購項目」並無實際出貨，竟仍出具假發票，讓廖得以向環保局請領26萬3000元，相關款項更匯到廖女用來購買私人物品的「小金庫」內。

此外，廖女還趁當時疫情嚴重環保局採購防疫慰問包、手工皂期間，以同樣手法繼續詐領9萬8700公款；經檢方指揮廉政署搜索才曝光。