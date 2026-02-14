男搭自強號60萬巨款不翼而飛 警調上百監視器逮慣竊…栽在目擊者

60歲施姓慣竊今年1月初在台鐵212次自強號列車，涉嫌摸走一名男子隨身袋子裡60萬元現金的貨款，被害人下車才發現巨款不翼而飛，警方根據目擊旅客提供的嫌疑人穿著與外觀特徵，調閱列車車廂及沿線周邊上百支監視器，日前逮捕施男，追回50萬，依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

鐵路警察局台北分局及七堵派出所調查，被害人是一名從商的男子，今年1月2日搭乘台鐵212次自強號列車，他從松山站上車，坐到瑞芳站下車，當時有位置可坐，被偷渾然不知，直到下車後才發現隨身袋子內的60萬元現金竟不翼而飛，非常錯愕，立即按壓緊急鈴求助，列車長通報鐵警到場處理。

被害人表示，袋子並沒有離開自己，但從上車、坐到位置上至下車的過程，也不知哪一個環節錢被摸走，事後袋子還在。警方查訪車廂乘客，有一名坐在附近的其他乘客，曾目擊一名男子靠近被害人的座位，但沒看到行竊過程。

警方根據目擊旅客提供的可能的嫌疑人穿著與外觀特徵，立即整合偵查隊及各派出所警力，組成鷹眼專案小組，調閱列車車廂及沿線周邊上百支監視器畫面，比對可疑行蹤，查出涉案男子在八堵站下車。

警方查出慣竊施男涉有重嫌，2月10日向基隆地檢署及法院聲請拘票與搜索票，將施男拘提到案，查扣50萬贓款，施男坦承行竊，趁被害人不注意時摸走現金，也不知會有這麼多錢，其中10萬元已花掉。

警方說，在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內行竊屬刑法加重竊盜罪，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50元以下罰金。