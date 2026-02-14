竹北房子給女兒…病房錄音分產無效 4姊妹告母弟討遺產敗訴

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹李姓4姊妹主張，父親臨終前在病房錄音交代財產分配，點名竹北房地與桃園多筆土地要給她們，提告要求母親林婦與弟弟李男辦理所有權移轉登記。新竹地院審理後認為，錄音內容僅屬生前分產想法，未構成贈與契約，判4姊妹敗訴。

判決書指出，李父於2022年9月10日病逝，全體繼承人為配偶林婦、4名女兒及1名兒子。4名女兒主張，2022年6月5日，爸爸在住院期間曾錄音談及財產分配，提到「竹北的房子由4個女兒承擔」、「埔子頂一塊要做給4個女兒」等語。

4名女兒認為，爸爸這段錄音這已構成贈與合意，父親過世後，母親與弟弟卻僅將部分土地過戶給自己與兒子，其餘未依錄音辦理，因此提起訴訟。

母親林婦與弟弟李男則稱，錄音內容僅為李父的初步規畫與分產想法，並無明確贈與意思表示，更未與各子女達成「贈與契約」的合意。且若真有贈與，理應交代何時辦理過戶、權狀與印鑑存放處等細節，錄音中均未提及。

法官審理，依民法第406條規定，贈與屬於契約，須有贈與人與受贈人意思表示合致。檢視錄音逐字譯文，李父並未明確表示「生前即贈與」，也未交代移轉登記相關事項。4名女兒主張錄音與LINE傳送紀錄證明合意，卻未提出具體證據，無法證明父親的意思表示已送達並獲承諾。

法官認為，2022年6月5日的對話，較像是病重之際對未來遺產分配的想法陳述，而非立即生效的贈與契約。加上之後部分土地仍以夫妻贈與名義辦理移轉，與4名女兒主張內容並不一致，因此難認雙方成立贈與契約，最終駁回4名女兒請求。

新竹李姓4姊妹主張，父親臨終前在病房錄音交代財產分配，點名竹北房地與桃園多筆土地要給她們，提告要求母親林婦與弟弟李男辦理所有權移轉登記。示意圖／報系資料照
母親 新竹 遺產

