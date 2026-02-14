影／串燒店老闆娘後廚備料 女慣竊拄雨傘闖入偷摸走1萬2

新北市中和區1間串燒店老闆娘日前在後廚備料，遭1名拄著雨傘婦人悄悄闖入店內，偷摸走1萬2千元現金，警方獲報循線查出慣竊吳姓婦人涉嫌重大並傳喚到案，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

新北市警方本月6日接獲33歲曹姓女子報案，在中和區仁愛街開店經營串燒的曹女表示，當天下午在營業前，獨自一人在店家後方廚房備料，有聽見疑似有人走進店內，曾開口出聲詢問但無回應便再未理會。

事後調閱店內監視器畫面，發現1名拄著雨傘婦人曾悄悄闖入店內，趕緊仔續察看有無損失，果真發現放在櫃檯的現金共1萬2000元不翼而飛，疑遭該名婦人偷摸走，急忙至轄區出所報案。