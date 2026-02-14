行政訴訟調解贍養金爭議 促修法補救士官兵權益

快訊

中央社／ 台北14日電

行政訴訟增訂移付調解制度，促進官民和解。李姓老兵保家衛國成為身障者，卻因未獲通知而錯失請求贍養金權益，法官調解個案成立，還促成國防部修法化解33件類似案件。

行政訴訟調解制度自民國112年8月15日實施，截至114年底，最高行政法院已移付調解33件，其中20件成功成立，成立率高達77%。

最高行政法院首件上訴案件調解成功，是在113年5月27日，案件類型為綜合所得稅，後來在調解室設置調解標誌，藉由調解標誌的視覺象徵，傳達透過有溫度的調解協商，尋求具有共識的解決方案。

法官表示，行政訴訟的一方當事人通常是行政機關，在依法行政的要求下，願意調解實屬不易，更何況是一審判決後上訴到法律審，雙方當事人能夠心平氣和坐下來調解成立，更是難能可貴。

法院期盼當事人多加利用調解機制，行政機關也能在依法行政的前提下，展現更彈性的態度，創造官民與司法三贏。

個案部分，最令人動容的是「傷殘軍人贍養金請求案」。在金門服役的李姓男子（二等兵），57年間執行任務時誤觸地雷，右腿被炸斷，撿回一命，經核定因公致身心障礙一等殘，撫卹終身，並於58年退伍。

國防部於85年訂定贍養金作業規定，賦予因作戰或因公致身心障礙的義務役士兵請領贍養金的權利，但因沒有比照其他專案主動通知符合資格者，導致不少如李姓男子一樣的社會弱勢者不知提出申請。

後來國防部因監察院調查而於101年修訂贍養金發給要點，但仍未通知李男等人。李男直到104年初春節慰問金發放活動才知悉相關訊息，並趕緊提出申請，但陸軍司令部僅核定其自104年3月1日起按月支領贍養金，至於之前的贍養金則以超過時效而否准。

李男提起訴訟，一審勝訴後，陸軍司令部上訴。案件進入最高行政法院。受命法官認為，這是國家虧欠傷殘軍人的問題，加上還有上百人面臨相同處境，於是邀集五方（李男、國防部、陸軍司令部、退輔會、中華民國傷殘軍人協會）進行多方調解。

最終達成共識，補發李男自87年起的贍養金，金額超過200萬元。更重要的是，為使其他類似情形也能比照辦理，法官積極促成國防部研議修法。

國防部從善如流，於去年9月間修正贍養金作業規定，明定85年12月31日以前於服役期間因公或作戰致身心障礙的義務役士官、士兵，因身心障礙且未獲權責機關通知，而逾法定期間未申請贍養金者，得重新提出申請；不僅成功化解33件已準備提告的案件，也避免更多潛在訴訟，為這段遲來的正義，畫下溫暖句點。

