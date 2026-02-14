鄉鎮市調解免費又便利 調解成立率83%創新高

全國各鄉鎮市調解委員會提供免費、便利且具法律效力調解服務，協助民眾進入訴訟前化解糾紛。法務部說，113年度全國鄉鎮市調解案件中，調解成立率高達83.2%，創下歷年新高。

法務部官員表示，近年訴訟案件逐年增加，但法院程序往往曠日費時，過程也較為嚴肅對立，相較之下，鄉鎮市調解提供一個較為和諧、理性的解決管道，能有效減少民眾的時間與金錢負擔。

根據去年公布的統計數據，113年度全國鄉鎮市調解結案數達14萬1625件，其中調解成立11萬7830件，成立率達83.2%；112年結案數為14萬餘件，調解成立率82.5%；111年結案數為13萬餘件，調解成立率82%，顯示愈來愈多民眾願意透過調解方式解決爭議。

實務上，調解機制也展現高度彈性。曾有2名在外地工作的台中年輕人，因車禍糾紛遲遲無法協調見面，後來趁假日返鄉時，主動聯繫自稱為「調解街頭藝人」的調解委員郭正吉。

郭正吉熱心公益，願意接受當事人戶外調解的請求，不但全省奔波服務，本案中也基於服務熱忱，在火車站周邊與雙方協商，最終促成調解成立，讓糾紛不必進入訴訟程序。

法務部官員指出，鄉鎮市調解具有免費、就近申請、時間與地點彈性高等優點，調解過程重視當事人意願，且由具社會經驗或法律背景的委員協助，往往能提出比法院判決更具彈性的解決方案。此外，調解過程具保密性，調解成立並經法院核定後，其效力等同確定判決，並可聲請強制執行。

法務部呼籲，民眾若遇到租賃、借貸、漏水等民事糾紛，或屬告訴乃論的刑事案件，如過失傷害、毀損、公然侮辱等，可先向各區公所調解委員會聲請調解，爭取雙方共贏。相關資訊可至法務部網站查詢「鄉鎮市調解常見問答手冊」。