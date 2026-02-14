台南牙醫與患者口角推按其左胸成傷 二審改判過失傷害拘役5日

吳姓牙醫1年多前因鄭姓患者質疑其醫療不當在診所內口角，為繼續診治其他患者，要求鄭離開未果，推按其左胸成傷，一審認吳犯強制未遂罪處拘役15日，檢辯均不服上訴，二審認吳既已拒絕鄭滯留，行使其建築物管領權限，鄭即無任何權利可主張滯留該處，改依過失傷害處拘役5日。

吳否認有何傷害或過失傷害犯行，他辯稱並未毆打鄭前胸，因鄭講很久，請鄭回去想想看是否要簽同意書讓他植牙，才不小心碰到鄭。他說，站在鄭右手邊，只是稍微碰到衣服，不會有診斷證明書上記載整個左胸皮膚發紅現象。

然而，原審勘驗診所內監視器所錄製案發當時影像，吳於案發當日多次徒手碰觸或推按鄭，且於同日上午10時59分許，右手確實施力推擠鄭左前胸，足證吳推鄭胸部自白，與鄭指證吳徒手推其左胸情節相符。

再依台南市警局勤務指揮中心受理110報案紀錄單記載，當日上午11時16分許接獲鄭電話報案，且員警於同日上午11時18分許即抵達診所處理，同日下午1時42分許回報到場後，鄭報案稱要提告傷害，鄭先至醫院驗傷後再行至派出所報案。

且以醫院診斷證明書及急診病歷單記載，鄭於當日下午1時許即已抵達該院就診，並陳述遭徒手推打左側前胸等情，所受傷害也與吳徒手推按其左胸部可能造成傷勢相符。

台南高分院指出，牙醫診所為吳所開設的，對於該處所有占有、管領、使用的權限，有權利允許或拒絕他人滯留該處，吳於案發時既已拒絕告訴人滯留該處，行使其建築物管領權限，要求鄭離開，鄭即無任何權利可主張滯留該處。

原判決認鄭有滯留該處所的行動自由，吳動手驅趕鄭離開係妨害其滯留該處行動自由，顯有認事用法違誤。