快訊

華郵CEO大裁員1/3閃辭內幕 老闆貝佐斯擔任什麼角色？

袁惟仁告別式地點曝光！陸元琪才爆遭「婉拒出席」 曾嘆：什麼因果讓我們走成這樣

冬奧／花滑長曲久違完成「四圈跳」！李宇翔感動躺地：感謝不斷給我驚喜

獨／這功能注意！他撿「有悠遊卡電子錢包」信用卡 半年狂刷加值333次26萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

41歲楊姓男子在基隆市仁愛市場撿到張男所有的台新商業銀行信用卡暨悠遊卡占為己有，利用該信用卡兼具悠遊卡電子錢包及自動加值功能，每次自動加值500到2000元不等，約半年瘋狂加值333次，幾乎天天刷，不法獲利26萬元，再用悠遊卡電子錢包內儲值金額到超商狂刷小額消費，失主半年後才發現丟失報警追查，法官判決楊男要賠26萬元給失主。

張姓失主主張，楊男在2023年5月6日前的某日，在基隆市仁愛市場附近拾獲他所有的台新商業銀行信用卡暨悠遊卡1張，沒有設法交還失主或送警招領，將該信用卡侵占入己，在2023年5月6日至年12月4日間，利用信用卡之悠遊卡電子錢包及自動加值功能，陸續加值消費近26萬元，提出民事侵權行為損害賠償。

楊男刑事部分，去年法院依刑法侵占遺失物罪判刑外，還認定他以悠遊卡的自動加值功能，使收費設備誤認楊男是持卡人本人而予以自動加值，因而獲得加值的不法利益，觸犯刑法非法由收費設備得利罪，兩罪被判拘役50天，可易科罰金，每天折算1千元。

楊男為何能夠用一張有悠遊功能的信用卡，狂刷300多次加值得逞，如獲至寶？法官說，楊男利用該公司信用卡兼具悠遊卡電子錢包及自動加值功能，也就是說，悠遊卡電子錢包餘額不足以支付當次消費或低於100元時，無需核對持卡人身分及由持卡人簽名，即可透過設備自持卡人於發卡銀行信用卡可動用額度中自動加值500元或其倍數的一定金額到悠遊卡電子錢包內。

法官指出，楊男再由自己及交由不詳女性、男性多名友人，陸續從2023年5月6日至年12月4日間，在各地持卡碰觸「悠遊卡加值機」，他利用機器設備會因感應餘額不足，自動由信用卡可動用額度內，扣減及儲值款項至信用卡的悠遊卡電子錢包內。

判決指出，楊男再授意多名不詳男性、女性友人拿信用卡的悠遊卡電子錢包內儲值金額，至特約商店進行小額消費，以此不正當手法獲得不法利益，直到半年後張姓失主接獲近26萬元的匯款通知，才發現信用卡遺失並遭人盜刷，報警處理。

法官審理指出，楊男等人加值金額為500元的次數有162次、加值金額為1000元的為153次、加值金額為1500元的次數有15次，還有加值2000元的，總共加值了333次，不法獲利約26萬元，因侵權行為造成張姓失主權益受損，民事求償26萬元，應予准許。

楊男撿到具悠遊卡電子錢包信用卡，有自動加值功能，半年狂刷加值333次獲26萬，法官判賠26萬元。示意圖／記者游明煌攝影
楊男撿到具悠遊卡電子錢包信用卡，有自動加值功能，半年狂刷加值333次獲26萬，法官判賠26萬元。示意圖／記者游明煌攝影
楊男撿到具悠遊卡電子錢包信用卡，有自動加值功能，半年狂刷加值333次獲26萬，法官判賠26萬元。記者游明煌／攝影
楊男撿到具悠遊卡電子錢包信用卡，有自動加值功能，半年狂刷加值333次獲26萬，法官判賠26萬元。記者游明煌／攝影

悠遊卡 信用 失主

延伸閱讀

電子支付排名洗牌！ LINE Pay Money上線首月擠進前五

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

北市聯醫門診部無法刷卡繳費 民怨不便「沒看過還在收銅板」

相關新聞

獨／這功能注意！他撿「有悠遊卡電子錢包」信用卡 半年狂刷加值333次26萬

41歲楊姓男子在基隆市仁愛市場撿到張男所有的台新商業銀行信用卡暨悠遊卡占為己有，利用該信用卡兼具悠遊卡電子錢包及自動加值...

台南議長賄選案 邱莉莉等人二審無罪

台南正副議長邱莉莉、林志展賄選案一審判無罪，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請...

台南牙醫與患者口角推按其左胸成傷 二審改判過失傷害拘役5日

吳姓牙醫1年多前因鄭姓患者質疑其醫療不當在診所內口角，為繼續診治其他患者，要求鄭離開未果，推按其左胸成傷，一審認吳犯強制...

律師控檢察官稱「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」 高檢署：勘驗光碟無此言論

高檢署今天表示，媒體報導有律師指控士林地檢署檢察官偵辦警察被控涉貪污案，在偵訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」...

台南正副議長賄選案…邱莉莉等9人二審仍無罪 高分院：無新事證

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方不服上訴二審今...

台東警年關掃蕩麻將賭場 18人落網、查扣16萬賭資

農曆新年將至，為確保年節期間治安平穩，台東警察分局持續對轄內非法賭博場所加強掃蕩，防範賭博糾紛及衍生暴力事件，讓民眾安心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。