台南議長賄選案 邱莉莉等人二審無罪

聯合報／ 記者邵心杰吳淑玲／台南報導

台南市議長<a href='/search/tagging/2/邱莉莉' rel='邱莉莉' data-rel='/2/204835' class='tag'><strong>邱莉莉</strong></a>說，自始至終相信自己清白，感謝獲沉冤昭雪。圖／聯合報系資料照片
台南正副議長邱莉莉、林志展賄選案一審判無罪，檢方援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人是具體謀議具犯意聯絡，上訴後建請從重量刑，但昨日二審仍以事證不足駁回，台南市藍綠陣營對此判決看法迥異，法界人士認為此案事關重大，檢方可能上訴三審。

此案檢方共起訴邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等十人，檢方不服上訴，其中台南市區漁會前理事長林士傑遭槍殺身亡而不受理。

台南高分院指出，檢察官並未提出足以影響原判決新事證，應予以駁回。議長邱莉莉得知判決後感謝司法還她清白，也謝謝三年來一路關心的好友，「讓你們費心了」。她強調，從事政治工作廿多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，但此案讓她身心飽受折騰。

市議員蔡育輝說，邱莉莉任內打破「台南市議會議長一定會出事」的政治魔咒，但與過去國民黨前議長李全教的案件相比，令人感嘆司法背離民間觀感。從案件嚴重性來看，李全教案情相對較輕。

反觀邱莉莉案一、二審均判無罪，期間涉及「買房打折」等被認為具有對價關係的情節，令人對司法產生疑問。

和邱莉莉同為「挺憲派」的議員周嘉韋則認為，檢方若沒有新的事證，未來就不要再上訴，以免浪費司法資源。

律師黃睦涵認為，事關重大且敏感的公職人員選罷法案件，檢方應會再上訴三審，尋求最高法院的認同。

