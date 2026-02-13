律師控檢察官稱「筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」 高檢署：勘驗光碟無此言論

快訊

中央社／ 台北13日電

一名<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>指控士林地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>偵辦警察被控涉貪污案，在偵訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，高檢署駁斥，證實檢察官並無此言論。示意圖／AI生成
高檢署今天表示，媒體報導有律師指控士林地檢署檢察官偵辦警察被控涉貪污案，在偵訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。經勘驗開庭錄音光碟，證實檢察官並無此言論。

台北市警察局士林分局應姓、葉姓員警被控未依規定舉發違停無牌車，使車主免罰，士檢檢察官依貪污治罪條例起訴2名員警。士林地方法院判決2人無罪，台灣高等法院去年11月間駁回上訴。檢方未再上訴而確定。

台灣高等檢察署今天發布新聞稿指出，某媒體報導應姓、葉姓警員於民國111年間涉無牌車貪瀆案件，辯護律師指稱士檢檢察官於偵查期間未記載辯方意見，並有「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫！」等言詞，引發檢辯爭議。

高檢署說，因事涉檢察官執行職務形象，高檢署分案調查以釐清事實，經調卷並於今年2月10日在高檢署研究室，會同該案辯護律師勘驗112年11月6日偵查庭開庭錄音光碟。經完整播放，辯護律師已當場確認，承辦檢察官並無此言論。

高檢署重申，檢察官於偵查程序中應本於客觀義務，依法執行職務；如有相關爭議，也將秉持公開透明原則，依程序查明事實，以維司法公信。

士檢於今年1月10日曾發布新聞稿，強調檢察官於訊問過程中，並未說過相關內容。

