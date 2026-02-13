台南正副議長賄選案…邱莉莉等9人二審仍無罪 高分院：無新事證

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方不服上訴二審今遭駁回，台南高分院指出，檢方僅就原審依職權為證據取捨及心證形成事項再為爭執，並未提出足以影響原判決新事證，駁回上訴。

台南高分院合議庭指出，公訴意旨認邱莉莉、林志展、郭再欽等人共同謀議部分，細繹相關對話內容，顯見對話是邱莉莉與郭再欽2人在談論當時補選第3屆副議長之事，且郭再欽僅將他人對話 內容轉述給林志展聽，也無其他任何共謀賄選、恐嚇對話內容，檢察官逕指邱莉莉等人有賄選謀議，顯有誤會。

合議庭也說，邱莉莉、林志展、郭再欽、楊志強共同向證人方一峰行求賄賂部分，郭、楊2人自始均堅決否認有何行求賄賂行為，僅剩證人方為唯一證人，而方就此重要事項，於偵查中證述前後不一，顯有瑕疵。

合議庭認為，邱莉莉、林志展、郭再欽、李文俊、黃麗招與黃怡萍等人共同對被告李鎮國、高玫仙二人行求期約賄賂或其他不正利益，李早已確定要支持李文俊與邱莉莉合作搭配競選，應允在議長選舉上支持邱莉莉，並已對外表明其投票意向甚明。

況所謂「A保證」，充其量僅是政治合作上，所希望對方給與明確承諾，難認是行求期約賄選對價或不正利益；「B折扣」具體內容為何，在場被告供述並非一致，難以確定；「C經費」及「D 薪資給予」應李、高女二人私下討論主觀臆測，難認確有此事。

合議庭指出，郭再欽、邱莉莉、林志展、黃怡萍共同妨害證人方一峰自由行使法定政治上選舉權部分：現場林士傑並未持有或展示凶器、武器，且車門是開啟狀態，方隨時可以下車離去，又有第三人在場，況在場黃與方相互熟識，並未刻意營造令方緊張、受到壓迫或感到畏怖情境，且

方於偵查中即曾表示其未因林士傑話語而感到害怕。