台東警年關掃蕩麻將賭場 18人落網、查扣16萬賭資

農曆新年將至，為確保年節期間治安平穩，台東警察分局持續對轄內非法賭博場所加強掃蕩，防範賭博糾紛及衍生暴力事件，讓民眾安心過好年。

警方日前接獲線報，指稱有不法份子以民宅掩護，暗中經營麻將職業賭場。經長期蒐證與埋伏監控，見時機成熟，於11日持地方法院核發搜索票前往查緝。

清晨時分，警力悄悄包圍民宅，破門進入的瞬間，屋內賭客猝不及防，三三兩兩散坐於桌旁，麻將牌散落一地，籌碼與現金散亂桌面。當場查獲胡姓、徐姓及吳姓3名賭場負責人，以及15名正在賭博的賭客，共18人到案。

現場查扣監視器、麻將賭具及賭資共計16萬餘元。警詢後，3名賭場負責人依刑法賭博罪嫌移送地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。

分局長方子欽表示，非法賭博不僅敗壞社會風氣，更容易衍生暴力討債、重利借貸，甚至影響家庭和諧。年節本應是家人團聚的重要時刻，呼籲民眾切勿涉足非法賭博，以免觸法得不償失。

警方強調，春節期間將持續強化查緝，以強勢執法守護轄區治安，確保縣民能在安全穩定的環境中歡度新年。