台東警年關掃蕩麻將賭場 18人落網、查扣16萬賭資

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

農曆新年將至，為確保年節期間治安平穩，台東警察分局持續對轄內非法賭博場所加強掃蕩，防範賭博糾紛及衍生暴力事件，讓民眾安心過好年。

警方日前接獲線報，指稱有不法份子以民宅掩護，暗中經營麻將職業賭場。經長期蒐證與埋伏監控，見時機成熟，於11日持地方法院核發搜索票前往查緝。

清晨時分，警力悄悄包圍民宅，破門進入的瞬間，屋內賭客猝不及防，三三兩兩散坐於桌旁，麻將牌散落一地，籌碼與現金散亂桌面。當場查獲胡姓、徐姓及吳姓3名賭場負責人，以及15名正在賭博的賭客，共18人到案。

現場查扣監視器、麻將賭具及賭資共計16萬餘元。警詢後，3名賭場負責人依刑法賭博罪嫌移送地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。

分局長方子欽表示，非法賭博不僅敗壞社會風氣，更容易衍生暴力討債、重利借貸，甚至影響家庭和諧。年節本應是家人團聚的重要時刻，呼籲民眾切勿涉足非法賭博，以免觸法得不償失。

警方強調，春節期間將持續強化查緝，以強勢執法守護轄區治安，確保縣民能在安全穩定的環境中歡度新年。

台東警分局查獲非法賭博場所，並查扣賭場負責人及賭客共18人，賭資共計16萬餘元。圖／台東警分局提供
台東警分局查獲非法賭博場所，並查扣賭場負責人及賭客共18人，賭資共計16萬餘元。圖／台東警分局提供

賭博 麻將 賭場

相關新聞

台南正副議長賄選案…邱莉莉等9人二審仍無罪 高分院：無新事證

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方不服上訴二審今...

倒不明粉末！莊家班麻油雞雙北10家遭惡意「加料」 檢方起訴4人

知名莊家班麻油雞雙北10家分店去年底遭人倒入疑似砂糖、芥末粉等粉末惡意「加料」，導致店家損失嚴重，新北警方案發後漏夜查獲...

台南議長賄選案二審仍無罪 法界人士認為檢方可能上訴三審

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方不服上訴二審，...

台南市議長賄選二審仍無罪 綠議員籲：檢方無新事證不要再上訴

台南市正副議長賄選案，議長邱莉莉、副議長林志展等9名被告一審全都罪嫌不足判處無罪後，檢方不服上訴，台南高分院歷經1年多的...

台南市議長邱莉莉涉賄選二審無罪 藍議員批「信賴得永生」？

台南市正副議長賄選案二審今天宣判，法院駁回上訴，維持一審無罪判決。國民黨台南市議員蔡育輝對此表示，要恭喜台南市議會議長邱...

