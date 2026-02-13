台南議長賄選案二審仍無罪 法界人士認為檢方可能上訴三審

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方不服上訴二審，今遭駁回，邱莉莉等9人仍無罪。律師黃睦涵認為，事關重大且敏感的公職人員選罷法案件，檢方應會再上訴三審，尋求最高法院的認同。

曾擔任新北、士林、台南地檢署檢察官的黃睦涵說，正副議長賄選案一、二審均判無罪的情況下，基於刑事案件，檢察官應負舉證責任，應以更有力說法及其適用法律妥適性，讓三審法官願意推翻一、二審法官見解，否則仍有一定程度會遭駁回。

法界人士也分析，邱莉莉案與李全教案不能相提並論，尤其李案一、二審均有判有罪，在於當時採證之上，尤其對社會矚目案件採證上需要更加嚴謹，否則這類案件移審後，若事證不足或其見解無法說服法官，最終獲判無罪，也可能對檢方的信賴程度有所折損。

台南高分院合議庭認為，檢察官僅就原審依職權為證據取捨及心證形成事項，再為爭執，並對於原審取捨證據及判斷其證明力職權適法行使，仍持己見為不同評價，並未提出足以影響原判決新事證，檢察官所負提出證據與說服責任的實質舉證責任既仍有欠缺，即應蒙受不利訴訟結果。檢察官提起上訴無理由，應予以駁回。