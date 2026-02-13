倒不明粉末！莊家班麻油雞雙北10家遭惡意「加料」 檢方起訴4人

知名莊家班麻油雞雙北10家分店去年底遭人倒入疑似砂糖、芥末粉等粉末惡意「加料」，導致店家損失嚴重，新北警方案發後漏夜查獲涉嫌動手的江姓及李姓男子，循線查出幕後指使的謝姓及卓姓男子，新北檢方日前偵結，依恐嚇危害安全、毀損等罪嫌起訴4人。

莊家班麻油雞店雙北10家分店去年12月31日跨年前夕，遭人惡意倒入疑似芥末粉、砂糖等不明粉末，影響食品安全並造成店員、民眾恐懼。新北地檢署指派打擊民生犯罪專組顏韻庭檢察官指揮偵辦，新北警方迅速拘提涉案謝姓、25歲李姓及22歲江姓男子等3名男子到案，後續再查獲幕後指使的卓姓男子案。

檢警查出，卓姓男子依真實姓名、年籍不詳以通訊軟體 TELEGRAM 暱稱為「SHI」之人指示，交付犯案用手機給謝姓男子，謝男再依「SHI」指示，依手機內備忘錄內容，購買砂糖等不明粉末，於在去年交由江姓及李姓男子2人，在莊家班麻油雞店家營業時間，至雙北市10間家面，將不明粉末倒入店家販售用的麻油雞湯鍋內。

檢察官本月9日偵查終結，認為卓、謝、江、李4人均涉犯恐嚇危害安全、毀損等罪嫌，依法提起公訴；檢察官並認此案犯罪手法引起社會大眾恐慌，甚而容易造成他人仿效犯案，且案發時間與先前台北捷運無差別攻擊發生的時間十分接近，時值農曆年終歲未之際，更易造成民眾對於公共場所安全之恐懼，建請法院從重量刑。