馬英九涉三中案二審無罪 高檢署提起上訴

前國民黨主席馬英九涉三中案，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，二審駁回上訴，維持3人無罪判決。高檢署表示，檢察官已於2月12日提起上訴。

對於提起上訴理由，台灣高等檢察署表示，原判決的認定及法律見解與最高法院判例、司法院解釋及憲法相違背，應予撤銷改判，因此依法提起上訴。

此外，針對前中影董事長蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行3人無罪部分，高檢署說，原判決就法律適用與判例見解的解釋顯有偏離，構成刑事妥速審判法所稱「判決違背判例」的違法情形，應予撤銷改判，這部分已於1月29日提起上訴。

馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清被控在三中（中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司）交易及舊黨部大樓案中，以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨新台幣72億餘元損害，台北地檢署於民國107年7月間依違反證券交易法等罪嫌起訴。

台北地方法院認定，馬英九不具證交法的非常規交易或特別背信罪規範身分，且檢方舉證不足證明張哲琛、汪海清有犯證交法的非常規交易、特別背信罪的犯意及行為，於110年10月27日判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，高院去年12月31日駁回上訴，維持原判。

另外，蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司2.8億餘元，另故意遺漏會計事項，一審、二審均依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。業務侵占罪部分因不得上訴而確定。

針對蔡正元、洪菱霙、洪信行獲判無罪部分，高院表示，原審調查後，認檢察官所舉證據不足證明蔡正元、洪菱霙公益侵占犯行；洪菱霙業務侵占、背信及違反商會法犯行；洪信行業務侵占、洗錢犯行，因而判無罪，經核並無違誤。