員工被罵賠錢貨！議員曝女僕咖啡廳欠薪564萬 業者稱：不清楚指控什麼

台北市議員張志豪今揭露，「KIRABASE」綺麗堂女僕咖啡廳的一名洪姓雇主，旗下四間公司爆出積欠36名勞工、564萬多元薪資，受害人今出席記者會控訴，遭到雇主當天開除、被罵賠錢貨，甚至積欠多個月薪資等。勞工局表示，會持續勞檢，若需要可補助律師費、裁判費。

張志豪表示，該名遭指控欠薪的洪姓雇主，名下有「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」、「閃耀堂」 四家公司，至今積欠36名勞工共564萬多元，更從民國114年1月起積欠勞保及退保6％。雇主曾以國發會文策院入股掛保證，營造值得信賴的企業形象。

他也說，受害者紛紛表示雇主強調幾日一定發薪、新的投資即將到位，甚至有員工長達半年未領到完整薪水，無法面臨房租付不出來、拖欠學費卡費。

張志豪調查，旗下三家公司從113年起就陸續遭台北市勞動局裁罰，包含工資未全額給付、單日工時超過12小時、連續出勤7日，前後加總28萬元，但對於564萬元的積欠薪資相比，根本不痛不癢。

出席記者會控訴的離職員工表示，多數人都是表演科系出身，所以看到公司在IG、FB及104等求職平台投放廣告，抱持著嘗試的心情入職，但沒想到成為新進偶像都是假的，欠薪才是真的，過程中接到商演機會，公司簽約後才說沒有給薪，「已經答應了不可能不去。」

她們說，就連治裝費、服裝設計等都要自己花錢，更別提表演會有分潤。另外，由於公司也有開咖啡廳，更有員工必須跑兩間店服務，結果下班後就被通知開除，還會被罵賠錢貨、只是免洗筷等字眼。

事後，積欠的薪資等走到調解程序，她們說，進入調解時，但是公司擺明不怕被告，就連要返還的薪資等，還被公司要求砍價、分期。

北市勞工局說，除了第一次已依法開罰，目前接到申訴後會去勞檢，會再依照積欠薪資、影響人數加重裁罰，受影響的薪資給付部分，也持續走調解，勞動局這邊能夠協助補助律師費、裁判費。北市警察局也說，會全力協助被害人，依法辦理。

洪姓雇主接受電訪時，針對離職員工指控，他表示，針對資遣費、薪資認定等有些差別，所以就請她們去勞工局走調解，「其他的人我們都和解的、都已經正常在處理了，現在發薪都正常。」所以不太清楚指控是什麼？

雇主說，他們訴求都是要一次給付，「裡面有一些認定啊，例如說有的討18000元，那已經不可能答應了，那我就會說，那我們就協商看怎麼樣去處理這錢。」

至於分潤和辱罵「賠錢貨」等，他說，分潤部分就要拿出合約，賠錢貨部分是對方情緒性發言，需要舉證，他強調沒有裁員，全部都是自己離職。