台南市議長邱莉莉涉賄選二審無罪 藍議員批「信賴得永生」？

台南市正副議長賄選案二審今天宣判，法院駁回上訴，維持一審無罪判決。國民黨台南市議員蔡育輝對此表示，要恭喜台南市議會議長邱莉莉，因為「台南市議會議長一定會出事」的政治魔咒，在邱莉莉任內被打破，但與過去國民黨前議長李全教的案件相互比較，令人感嘆司法背離民間的觀感。

蔡育輝指出，從案件嚴重性來看，李全教案情相對較輕，但李全教已服刑結束；反觀邱莉莉案，一、二審均判無罪，期間有涉及「買房子打折」等被認為具有對價關係的情節，最終仍被認定無罪，令人對司法產生疑問，甚至感到悲傷。

蔡育輝強調，法官如何判決，外界不便也不應干涉，但判決結果若與民間觀感出現明顯落差，勢必衝擊人民對司法的信任。是否真如外界「信賴得永生」的說法，「聽賴清德的話就沒事」的傳聞，支持民進黨立委林俊憲在司法上就沒事？

蔡育輝說，台灣司法要「加油」，不要成為執政黨工具、用來打壓異己或剷除異黨，「自己政黨沒事、其他政黨較輕行為卻被判有罪、入獄服刑」，今天的判決，對台灣司法感到很悲哀，讓執政黨把司法當做操縱的利器，圖謀自己政黨的利益，台灣司法要加油，法院要加油。