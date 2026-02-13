聽新聞
台南正副議長賄選案二審無罪 邱莉莉發聲：感謝司法還我清白
台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等9人均作無罪答辯，台南高分院下午2時30分宣判，上訴駁回，邱莉莉等9人仍無罪。
邱莉莉得知判決後表示，謝謝司法還她清白，也非常謝謝三年來一路關心她陪伴她的好朋友，讓你們費心了，謝謝。
在審理過程，邱莉莉也強調，從事政治工作20多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，她因為此案身心飽受折騰，希望法官還她清白。
檢方起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙及林士傑等10人。
