快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

台南正副議長賄選案二審無罪 邱莉莉發聲：感謝司法還我清白

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等9人均作無罪答辯，台南高分院下午2時30分宣判，上訴駁回，邱莉莉等9人仍無罪。

邱莉莉得知判決後表示，謝謝司法還她清白，也非常謝謝三年來一路關心她陪伴她的好朋友，讓你們費心了，謝謝。

在審理過程，邱莉莉也強調，從事政治工作20多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，她因為此案身心飽受折騰，希望法官還她清白。

檢方起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙及林士傑等10人。

台南市議長邱莉莉（前排右二）日前到市黨部登記市議員初選。本報資料照片
台南市議長邱莉莉（前排右二）日前到市黨部登記市議員初選。本報資料照片

邱莉莉 議員 台南 國民黨 林士傑 李文俊 林志展

延伸閱讀

人夫KTV廁所硬上女子還錄影 不認罪一、二審都判7年6月

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢

影／陪19位「挺憲派」議員初選登記 林俊憲：一直是台南隊長

相關新聞

台南市議長邱莉莉涉賄選二審無罪 藍議員批「信賴得永生」？

台南市正副議長賄選案二審今天宣判，法院駁回上訴，維持一審無罪判決。國民黨台南市議員蔡育輝對此表示，要恭喜台南市議會議長邱...

台南正副議長賄選案二審無罪 邱莉莉發聲：感謝司法還我清白

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議...

台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

台南正副議長賄選案 邱莉莉等9人二審仍無罪

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議...

不滿被收保護費…他朝威震集團吳明達連開5槍 殺人未遂判11年定讞

男子彭郁翰聲稱不滿威震集團角頭吳明達指派小弟收保護費，他前年在「天龍三溫暖」朝吳連開5槍，造成吳左手掌、左大腿中彈，也擊...

為領國土署租金補貼3萬2 房客偽造房東簽名代價15萬

楊男為領取國土署每月2880元租金補貼，竟偽造房東簽名與印章，向政府申請補助得手3萬2544元。新竹地院審理後，依行使偽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。