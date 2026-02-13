台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾、朱起訴移審裁定羈押禁見；台北地院考量2人已無羈押必要，裁定曾、朱以200萬元、100萬元交保，限制出境、出海8月，接受電子手鐶科技設備監控8月。

合議庭認為，貪汙案的證人已完成交互詰問等訴訟程序，羈押原因雖仍存在，但若命他們提出相當的保證金，輔以具保、限制住居、限制出境、出海及電子手鐶的科技設備監控等羈押替代手段，已可確保日後審判、執行，無羈押必要。

起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。

曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。