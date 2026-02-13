台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保
台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾、朱起訴移審裁定羈押禁見；台北地院考量2人已無羈押必要，裁定曾、朱以200萬元、100萬元交保，限制出境、出海8月，接受電子手鐶科技設備監控8月。
合議庭認為，貪汙案的證人已完成交互詰問等訴訟程序，羈押原因雖仍存在，但若命他們提出相當的保證金，輔以具保、限制住居、限制出境、出海及電子手鐶的科技設備監控等羈押替代手段，已可確保日後審判、執行，無羈押必要。
起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。
曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。
檢方指控，朱允中擔任林口電廠廠長前，曾與郝致衡約定協助拿取標案，郝得知林口電廠機械組將辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，到朱的廠長辦公室表示有意承攬，2次行賄朱允中80萬元。
