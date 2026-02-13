快訊

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台南正副議長賄選案 邱莉莉等9人二審仍無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議長李全教賄選案為例，認邱莉莉等人非閒聊是具體謀議具犯意聯絡，建請法官從重量刑，邱莉莉等9人均作無罪答辯，台南高分院下午2時30分宣判，上訴駁回，邱莉莉等9人仍無罪。

檢方起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙及林士傑等10人。

歷經1年多審理，一審認事證不足，邱莉莉等10人均無罪，檢方不服上訴，惟林士傑於2024年7月遭槍殺身亡而不受理。

檢方言詞辯論時，指原審對其監聽譯文等證據能力、行求賄選等認定有違經驗法則等，認邱莉莉等人監聽譯文獲法院認可，且非閒聊是具體謀議，具犯意聯絡。檢方也以李全教案預備賄選罪為例，建請法官從重量刑。

同時，檢方也以議員方一峰被林士傑請上黑色廂車內，有如黑道談判情景，甚至住進議會直至投票為止，甚至請隨扈保護。檢方認為，賄選、黑道介入，對民主法治是最嚴重的傷害。

邱莉莉等9人均作無罪答辯，律師團均認是政黨合作，與李全教時空背景迥異，不能相提並論。

邱莉莉說，從事政治工作20多年坦蕩蕩，人格不容汙衊，她因為此案身心飽受折騰，希望法官還她清白。李文俊也喊冤說「懇請法官判我無罪」。

台南議長邱莉莉等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今下午2時30分宣判。本報資料照片
台南議長邱莉莉等9人一審均獲判無罪，檢方不服上訴，台南高分院今下午2時30分宣判。本報資料照片

邱莉莉 賄選 議員

延伸閱讀

人夫KTV廁所硬上女子還錄影 不認罪一、二審都判7年6月

震撼！陳亭妃妹妹陳怡珍不連任議員？挺憲派議員這樣說

攜手民間愛心 林俊憲捐1000包白米、陳亭妃贈年菜助弱勢

影／陪19位「挺憲派」議員初選登記 林俊憲：一直是台南隊長

相關新聞

台電核二廠長收賄220萬羈押 法官裁准200萬交保

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

台南正副議長賄選案 邱莉莉等9人二審仍無罪

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展等人被控涉行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌，一審獲判無罪，檢方上訴後援引前議...

不滿被收保護費…他朝威震集團吳明達連開5槍 殺人未遂判11年定讞

男子彭郁翰聲稱不滿威震集團角頭吳明達指派小弟收保護費，他前年在「天龍三溫暖」朝吳連開5槍，造成吳左手掌、左大腿中彈，也擊...

為領國土署租金補貼3萬2 房客偽造房東簽名代價15萬

楊男為領取國土署每月2880元租金補貼，竟偽造房東簽名與印章，向政府申請補助得手3萬2544元。新竹地院審理後，依行使偽...

第6次申請假釋駁回！「最貪女檢察官」索賄2300萬判12年繼續關

有「最貪女檢察官」之稱的台灣高檢署前檢察官陳玉珍，向電玩業者索賄2300萬元，依貪汙罪判處有期徒刑12年確定，2019年...

雙北「里長團」赴大陸接受招待兼被統戰 逆轉有罪原因曝光

中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕涉接受中國南京市台辦資助，3年前由新北市土城區青山里長姚韋華出面，組「里長團」赴陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。