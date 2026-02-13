北市警年節前強力掃蕩 中山、士林連破8處賭場

快訊

中央社／ 台北13日電

為確保重要節日期間治安平穩，台北市警方近日在中山區、士林區強力掃蕩8處賭場，陸續帶回多名負責人和賭客依法辦理。

台北市政府自9日起啟動長達15天的加強重要節日安維專案。台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，為防範賭博滋事及衍生暴力、糾紛等治安問題，近期持續強力掃蕩轄內不法賭博行為，並已於5日、7日及10日接連查獲德州撲克及麻將協會等3處賭博據點。

中山分局說，由於日前接獲民眾檢舉，稱轄內民生東路及松江路一帶有不法分子利用民宅頂樓加蓋空間隱密經營職業賭場，且出入管制嚴密、對外低調，以規避警方查緝。

經警方長期蒐證、埋伏探訪，掌握具體事證後，向台北地院聲請搜索票獲准，於11日、12日偕特勤警力分別前往民生東路及松江路兩處民宅強勢破門，一舉破獲以暗場方式經營「麻將」及「德州撲克」的職業賭場。

這次行動查獲丁姓及林姓現場負責人、荷官等工作人員3人到案，並帶回賭客9人。

同時，現場查扣抽頭現金新台幣1100元、賭客賭資1萬1800元、籌碼144萬2000元，以及監視設備、賭具等證物一批。

全案詢後，依刑法賭博罪將丁嫌、林嫌及工作人員移送台北地檢署偵辦，賭客們則依違反社會秩序維護法裁罰。

士林分局也說，近日持續規劃執行各項掃蕩專案勤務，分別於10日、11日及12日在前港街「德州撲克協會」、環河北路3段「棋牌社」及地下網路六合彩，查獲以德州撲克、麻將協會等名目「掛羊頭賣狗肉」，但實際為職業賭博的處所。

這3處賭場共查獲12名負責人、員工及荷官，並成功帶回32名賭客，合計查獲賭資36萬元、賭場抽頭金11萬元、籌碼和監視鏡頭等證物一批。

全案依賭博罪嫌偵辦外，因查緝過程中還查獲毒品，已針對毒品來源及流向溯源擴大偵辦中。

另外，警方也擇定轄區重要路段實施路檢，強力取締酒後駕車及超速、闖紅燈、競速等重大違規，2月迄今共取締毒酒駕（公共危險罪）11件，確保轄區春節期間社會秩序與公共安全穩定。

