律師公會理事遭旁聽被告嗆殺人 嘆法官消極...台中地院稱：溫和處置

台中去年發生3名女律師接連遭林姓女子攻擊、死亡威脅恐嚇，全案於台中地開庭時，台中律師公會理事長吳中和關心辯護人職業安全，到庭旁聽該案審理進度，竟又遭林女當庭拍照、揚言殺他，當庭法官卻讓林女離去；中院今回應，法官採「溫和處置」避免衝突升級，將依法告發林女。

吳中和指出，他2月10日和公會秘書長到台中地院第4法庭旁聽，林女以被告身分到庭，見他們在後方旁聽，竟要求2人自報身分，還認為其是記者，直接違反規定在法庭拿手機朝他們拍照。

吳要求刪除照片，林女卻情緒失控，法官見狀卻叫旁聽的2人離開，並稱「會處理」，他和秘書長不願爭執只好先步出法庭，卻聽到林女多次咆哮，聲稱要當場殺了他們。

吳直言，可悲這次法官只是一直柔性勸導林女，認為法官當庭消極不作為，林女雖在法庭再度犯下恐嚇要殺人犯行後，庭訊後仍然自由離開法院。

他也向法官主張，林已經是「恐嚇現行犯」，法官沒當庭逮捕，至少應職權告發；該法官僅稱會向上報告。

吳中和感嘆，不是律師比較膽小怕死，也不是律師的命比較矜貴，而是在法庭公開審理制度下，任何人都可以自由旁聽，法院卻一再讓一個被告反覆在法庭內公開嗆要殺律師的人，難道不是嚴重破壞人民對司法的信賴與尊敬嗎？

台中地院至今晚9點以新聞稿說明，表示法官2月10日審理案件時，因被告情緒失控嚴重干擾程序，為維持法庭秩序、及保障旁聽人員安全，商請旁聽民眾暫時離庭，並針對違規拍照疑慮，本於比例原則，採取溫和處置以避免衝突升級。

中院說，法官當下商請民眾離庭時，並不知悉其為律師公會理事長、秘書長，院方對所有到院旁聽民眾，均一視同仁提供安全保障，未來將持續精進法庭訴訟指揮，確保程序順利，並兼顧民眾旁聽權益。