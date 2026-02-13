司法院：混合式民調 難反映實況

中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系昨公布二○二五年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度，其中對「法官公正」的正面評價僅百分之卅二點九五，較前期調查下降百分之十二點八五。司法院昨表示，法院核心職責在於依據證據審判、秉持無罪推定原則，並兼顧人權保障與正義實現，此類混合式調查或難以使民眾感受正確反映司法體系之運作實況。

司法院舉去年進行的「一般民眾對司法認知調查報告」為例，調查期間自八月廿八日至十月三日，歷時逾一個月，共訪問五○○六位年滿十八歲國民，其中一五八七位曾親赴法院洽公。

調查結果顯示，約百分之六十五民眾認同法官能「適當判刑」及「依法判決」，「法官信任度」達百分之五十九點八，較前一年度成長。

因司法案件常受社會關注，司法院認為以短期且涵蓋多項警政治安議題方式，蒐集民眾對法院的主觀感受，此類民調結果易受近期個案影響而產生波動；如有較長調查時程，並以更具體的民調設題為基礎，較有助於司法實務參考。

司法院表示，一貫以來積極傾聽各界建言，持續精進制度規範、行政管理、教育訓練，並致力深化司法與社會的溝通對話，將努力提升大眾對司法的信賴與認同。