少年殺人輕判？法界：現行法律已偏高

社會矚目的新北少年割頸案定讞，犯案郭姓少年、林姓少女分別判刑十二年、十一年確定，死者家屬和外界質疑量刑過輕。有法界人士指出，少年殺人依刑法規定最重判處十五年，再加上減刑要件，十二年已算是偏高刑度，想提高刑責得靠修法。

法界人士分析，普通殺人罪刑度雖有死刑、無期徒刑，但根據刑法第六十三條明文規定，未滿十八歲人不得處死刑或無期徒刑，代表未成年人只能判處有期徒刑，有期徒刑在沒有加重的要件下，郭、林女最多只能判處十五年。

然而，刑法針對未成年人設有減刑要件，刑法第十八條第二項規定十四歲以上、未滿十八歲人，得減輕其刑，雖然是「得」減刑，而非一定要減，但依實務經驗來看，少年犯都會減刑，而減刑最多可以減二分之一，意即郭、林女的刑度會落在七年半至十五年之間。

法界人士指出，割頸案乾哥、乾妹一審刑度為九年、八年，刑度算是中間偏低，不過二審改判十二年、十一年徒刑，雖能理解家屬無法接受，但確實已是偏高的刑度；二審判決理由也寫明，因郭、林女送請醫療機構評估再犯風險的調查報告，而加重改判。

他說，郭、林女也因為是未成年人，依少年事件處理法第八十一條規定，執行逾三分之一有期徒刑即有機會申請假釋，但還是要符合相關教化、累進處遇等要件，雖然不是「必定」時間一到就放人，但確實也讓家屬難以接受且擔憂。

為何相較於成年人，少事法假釋要件會對少年犯如此寬待？法界人士解釋，是因少事法立法宗旨在於矯治、教育未成年人，而非重在處罰。他也無奈的說，法院只能依法審理、判刑，至於刑度都是法律明文規定，法官無法輕易更動，要改變現況唯一解方是靠修法。