少年殺人輕判？法界：現行法律已偏高

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

社會矚目的新北少年割頸案定讞，犯案郭姓少年、林姓少女分別判刑十二年、十一年確定，死者家屬和外界質疑量刑過輕。有法界人士指出，少年殺人依刑法規定最重判處十五年，再加上減刑要件，十二年已算是偏高刑度，想提高刑責得靠修法。

法界人士分析，普通殺人罪刑度雖有死刑、無期徒刑，但根據刑法第六十三條明文規定，未滿十八歲人不得處死刑或無期徒刑，代表未成年人只能判處有期徒刑，有期徒刑在沒有加重的要件下，郭、林女最多只能判處十五年。

然而，刑法針對未成年人設有減刑要件，刑法第十八條第二項規定十四歲以上、未滿十八歲人，得減輕其刑，雖然是「得」減刑，而非一定要減，但依實務經驗來看，少年犯都會減刑，而減刑最多可以減二分之一，意即郭、林女的刑度會落在七年半至十五年之間。

法界人士指出，割頸案乾哥、乾妹一審刑度為九年、八年，刑度算是中間偏低，不過二審改判十二年、十一年徒刑，雖能理解家屬無法接受，但確實已是偏高的刑度；二審判決理由也寫明，因郭、林女送請醫療機構評估再犯風險的調查報告，而加重改判。

他說，郭、林女也因為是未成年人，依少年事件處理法第八十一條規定，執行逾三分之一有期徒刑即有機會申請假釋，但還是要符合相關教化、累進處遇等要件，雖然不是「必定」時間一到就放人，但確實也讓家屬難以接受且擔憂。

為何相較於成年人，少事法假釋要件會對少年犯如此寬待？法界人士解釋，是因少事法立法宗旨在於矯治、教育未成年人，而非重在處罰。他也無奈的說，法院只能依法審理、判刑，至於刑度都是法律明文規定，法官無法輕易更動，要改變現況唯一解方是靠修法。

四海幫主張存偉疑似與「安心幣商」水房有金流關係，被質疑可能是幕後操盤手，刑事局前天拘提張到案，昨天出動除暴特勤隊全副武裝...

中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕涉接受中國南京市台辦資助，三年前由新北市土城區青山里長姚韋華出面，組「里長團」赴陸...

中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系昨公布二○二五年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度，其中對「法官公正」的正面評價僅百分...

國立中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系昨公布去年民眾對司法與犯罪防制滿意度調查，百分之卅二點九支持，較前年百分之四十五點...

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判九年、八年徒刑，二審改判郭...

