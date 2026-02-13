新北少年割頸案 凶手12年、乾妹11年判刑定讞

新北少年割頸案判決定讞，死者父親昨電話受訪表示無法接受。本報資料照片 新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判九年、八年徒刑，二審改判郭十二年徒刑、林女十一年徒刑；案件上訴，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

死者父親昨電話受訪表示「非常憤怒」，無法接受判決結果，怒斥法官是犯罪者同夥，更是最大廢死集團。他不怕得罪法官，今天上午在新北市議會舉行記者會，將判決書全部公布，以昭公評。

他說，一審法官曾在司法院宣傳影片中提及，把犯罪少年當成「自己的下一輩」、當成自己熟悉的人，他氣憤地說「那兩個人出來，她敢不敢帶回去教」，既然視為後輩，那就帶回家教。

林女二○二三年十二月廿五日至隔壁班找熟識女同學聊天，死者質疑「妳又不是我們班的」要求離去，林女甩門離開後，要求郭姓乾哥幫忙出氣。郭持預藏彈簧刀猛刺楊頸部、胸口多刀，送醫經葉克膜急救仍不治。

郭與林女事後被裁定收容。檢警查出郭案發前剛離開少觀所，自稱與天道盟、華山會熟識，校內行徑囂張。檢方依殺人罪嫌起訴二人，一審認為適用刑法減刑，兩人於少觀所分別經多次諮商、晤談，漸能覺察反省自身過錯。

二審認為，郭、林女送醫療機構，提出評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，作出少年事件處理程序審前調查報告，一審未及審酌此份報告，撤銷改判，考量犯行、促進健全自我成長與重返社會等事由，並依刑法未成年人規定減刑，改判郭十二年、林女十一年徒刑。案件上訴，最高法院駁回，全案定讞。

死者父母每次開庭皆到庭，感受無止盡忍受郭姓少年、林姓少女睥睨眼神，及「大搖大擺」姿態。去年十二月廿五日二審判決，兩人聆判後法庭內情緒崩潰，朝合議庭怒吼「為什麼判那麼低、殺人了還談什麼教育」。

當時楊父說自己是被少事法凌虐的被害者，少事法是加害者「遮羞布」，楊母則說，小孩活生生在學校就沒有了，還談什麼修復式司法，「我的孩子命都沒有了，要怎麼修復啊」。