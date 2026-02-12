新北校園命案定讞 議員：被害學生父親激動難過

新北校園命案今天定讞，行凶少年判12年、少女11年徒刑。民進黨新北市議員石一佑晚間表示，被害學生父親獲悉後，情緒相當激動且難過，將於13日開記者會敘述沉痛心情。

新北校園命案一審依殺人罪判行凶少年9年、少女8年有期徒刑，二審加重判行兇少年12年、少女11年有期徒刑。高檢署認量刑過輕提起上訴，最高法院今天駁回上訴，全案確定。

在訴訟過程中，長期陪伴被害學生父母的石一佑，今晚接受中央社記者電訪表示，遭刺死的學生父親，除工作還要照顧妻女；當獲悉判決結果，其情緒相當激動與難過，因為思緒複雜，有很多話都想要陳述。

石一佑說，謝謝外界關心最高法院判決進度，被害者父親今天在外地工作，擔心他在返回新北途中太過激動發生危險，於是請父親先冷靜下來，平安回到新北板橋區後，再思考對判決案後續事宜；同時，13日上午將於新北市議會舉行記者會，公開說明對於司法判決看法。

死者父母去年12月23日，在二審加重判行凶少年12年、少女11年徒刑時，在法院前受訪說「台灣司法已死」，少事法保護壞人，2人經法官引導才道歉、非真心悔改；對於預期判刑30年落空，無法接受。