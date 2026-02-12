快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

心情不好就想刺人？中壢夜市竹籤怪客隨機傷3女 法官判拘百日

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

去年農曆年前中壢觀光夜市驚傳竹籤傷人事件，短短半小時內，陸續有3名女遊客的大腿、臀部遇襲，其中有名被害女子左大腿甚至有穿刺傷，落網的劉姓瘖啞男子坦承「心情不好就想刺人」。桃園地院簡易判決，依3次傷害罪判應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。

犯罪事實指出，這起駭人聽聞的隨機攻擊事件發生於2025年1月24日晚間8時30分至9時間，42歲劉姓瘖啞男子一手拿著愛心勸募告示掩護，另一手則持竹籤，趁著桃園市中壢區新明路觀光夜市人潮擁擠，利用被害女子逛街、放鬆戒備之際，分別朝陳姓、楊姓及羅姓等3名素不相識女子臀部、大腿部位突襲。

分別造成3名各自跟著友人開心逛夜市，在喧鬧攤位間移動時，突然感受臀部與腿部疑似遭電擊般地劇痛，回頭卻見不到可疑人士，檢傷驚見受傷部位正流血，陳姓女子左大腿遭刺穿，形成穿刺傷；楊姓女子左臀部遭刺傷，羅姓女子則是右大腿擦挫傷，這種隨機傷人的暴力行為，隨即在夜市引發恐慌。

中壢警方根據被害者提供的手機錄影截圖與現場監視器，迅速鎖定劉男身分並將他逮捕歸案，劉男在警詢及偵查中均坦承不諱，犯案動機竟僅僅是因為「心情不好」，於是隨機尋找目標洩憤。

桃園地院認為，劉男雖是領有身心障礙證明的瘖啞人士，但是品行惡劣，曾犯妨害性自主、竊盜及違反性騷擾防治法等多項前科，且經法院論罪科刑執行完畢的紀錄，明知法網卻在公眾場所持竹籤攻擊素不相識無辜女性，造成她們極大生理痛楚與心理不安，嚴重危害社會治安；被告具瘖啞身分與本案無關，不予減刑。

法院審酌，劉男曾有竊盜、妨害性自主及違反性騷擾防治法等前科，素行非佳，又趁被害3人於夜市行走逛街不及防備之際，在人潮眾多夜市隨機持竹籤攻擊素不相識之人，行為非常不可取，考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，未獲得被害人諒解等情，量處適當之刑。

42歲劉姓瘖啞人士去年元月24日晚間8時30分至9時，因心情不好竟手持竹籤隨機刺傷3名女觀光客，桃園地院簡判，依3次傷害罪判應執行拘役100日，得易科。圖／翻攝網路
42歲劉姓瘖啞人士去年元月24日晚間8時30分至9時，因心情不好竟手持竹籤隨機刺傷3名女觀光客，桃園地院簡判，依3次傷害罪判應執行拘役100日，得易科。圖／翻攝網路
42歲劉姓瘖啞人士去年元月24日晚間8時30分至9時，因心情不好竟手持竹籤隨機刺傷3名女觀光客，事後遭受害女子錄影蒐證，果然發現他的右手上有隻竹籤。圖／翻攝網路
42歲劉姓瘖啞人士去年元月24日晚間8時30分至9時，因心情不好竟手持竹籤隨機刺傷3名女觀光客，事後遭受害女子錄影蒐證，果然發現他的右手上有隻竹籤。圖／翻攝網路

夜市 桃園地院 性騷擾

延伸閱讀

走春不塞車！往桃園青埔改行中豐高架新動線 避大竹交流道

中壢男汽車旅館內遭軟禁、持刀恐嚇 驚險跳車報警求救

民進黨桃園議員初選登記 4區超額待協調、中壢缺1席

桃園年貨大街中壢場開賣 滿2千就抽iPhone17喜迎馬年

相關新聞

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判...

新北少年割頸案定讞！死者父要說出一切 痛訴：誰要認養他們兩個？

新北市楊姓國中生前年耶誕節在校被郭姓少年持彈簧刀割頸身亡，郭與教唆的林姓少女一審被依殺人罪各判決9年、8年徒刑，二審改判...

林姿妙涉貪判12年半 高院第二次開庭她喊「沒有做壞事」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院2024年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地...

心情不好就想刺人？中壢夜市竹籤怪客隨機傷3女 法官判拘百日

去年農曆年前中壢觀光夜市驚傳竹籤傷人事件，短短半小時內，陸續有3名女遊客的大腿、臀部遇襲，其中有名被害女子左大腿甚至有穿...

檢方辦詐欺案查扣「賓士界的越野車」和泰達幣1.2萬顆 25日拍賣

基隆地檢署偵辦詐欺案件，查扣賓士G63及虛擬貨幣泰達幣（USDT）委由行政執行署拍賣。執行署宜蘭分署今天表示，已排定25...

基隆「擁恆文創園區」土地交易爭議今開庭 商場老友首交手

基隆市基福山生命園區（原名擁恆文創園區）土地交易，引爆商界多年老友陳振豐、吳寶田陣營對簿公堂。陳指25%土地未交易訴請塗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。