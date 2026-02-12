心情不好就想刺人？中壢夜市竹籤怪客隨機傷3女 法官判拘百日

去年農曆年前中壢觀光夜市驚傳竹籤傷人事件，短短半小時內，陸續有3名女遊客的大腿、臀部遇襲，其中有名被害女子左大腿甚至有穿刺傷，落網的劉姓瘖啞男子坦承「心情不好就想刺人」。桃園地院簡易判決，依3次傷害罪判應執行拘役100日，得易科罰金10萬元。

犯罪事實指出，這起駭人聽聞的隨機攻擊事件發生於2025年1月24日晚間8時30分至9時間，42歲劉姓瘖啞男子一手拿著愛心勸募告示掩護，另一手則持竹籤，趁著桃園市中壢區新明路觀光夜市人潮擁擠，利用被害女子逛街、放鬆戒備之際，分別朝陳姓、楊姓及羅姓等3名素不相識女子臀部、大腿部位突襲。

分別造成3名各自跟著友人開心逛夜市，在喧鬧攤位間移動時，突然感受臀部與腿部疑似遭電擊般地劇痛，回頭卻見不到可疑人士，檢傷驚見受傷部位正流血，陳姓女子左大腿遭刺穿，形成穿刺傷；楊姓女子左臀部遭刺傷，羅姓女子則是右大腿擦挫傷，這種隨機傷人的暴力行為，隨即在夜市引發恐慌。

中壢警方根據被害者提供的手機錄影截圖與現場監視器，迅速鎖定劉男身分並將他逮捕歸案，劉男在警詢及偵查中均坦承不諱，犯案動機竟僅僅是因為「心情不好」，於是隨機尋找目標洩憤。

桃園地院認為，劉男雖是領有身心障礙證明的瘖啞人士，但是品行惡劣，曾犯妨害性自主、竊盜及違反性騷擾防治法等多項前科，且經法院論罪科刑執行完畢的紀錄，明知法網卻在公眾場所持竹籤攻擊素不相識無辜女性，造成她們極大生理痛楚與心理不安，嚴重危害社會治安；被告具瘖啞身分與本案無關，不予減刑。