幼兒園長之子性侵猥褻女童被求償判賠60萬 北市教局：已罰逾2300萬元

北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，毛被判28年8月徒刑定讞。1名受害童的父母求償，台北地方法院今判毛及其母應賠60萬元；北市教育局對此再嚴正譴責，並已裁處毛、毛母逾2300萬元。

最高法院已就6名女童部分，判毛畯珅28年8月徒刑定讞。民事部分，1名受害女童的父母提告求償，台北地方法院今判決毛畯珅、其母洪珮筠應連帶賠償女童父親30萬元、女童母親30萬元，可上訴。

該案損害侵權行為賠償判決結果今出爐，教育局對於犯罪行為再次嚴正譴責，並表示，該案自進入司法程序以來，教育局即持續積極配合司法單位調查作業，包含協助提供該園相關資料及行政調查所獲事證等。

教育局說，北市府針對全案處理過程已全面徹底檢討，相關行政調查已於去年初終結，2023年至去年間皆已對行為人毛員及負責人採最重懲處罰鍰，且處其終身不得擔任教保服務人員，迄今分別裁處2220萬6000元、88萬2000元，另含相關人等共2352萬元罰鍰；也已提供所有申請家長閱覽個案調查報告及監視器畫面，協助轉介幼兒相關諮商輔導資源等。