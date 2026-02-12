與離岸風場爭訟6年無罪定讞 李平順：為求事實

快訊

中央社／ 台北12日電

2020年6月雲林漁民因漁網遭離岸風場工作廠絞毀，要求賠償反遭控詐欺。雲林縣漁船協會理事長李平順回憶這段時光，為的只是想求一個「到底事實是怎樣」。

2020年6月間雲林漁民出海捕魚時，漁網陸續被離岸風場的工作船及浮標絞毀，才得知漁場要開發為風場。歷經陳情抗爭後，在經濟部協調下，離岸風電公司終於承諾小額賠償漁民的個別網具損害，但卻在賠償後，轉頭告發漁民詐欺和強制罪。

本案在去年8月一審宣判無罪。檢方上訴台南高等法院後，二審在今天宣判無罪判決定讞。

爭訟約6年過去，李平順告訴中央社記者，可能到了一定年紀的時候，就會想說比任何金錢還要重要的是「到底事實是怎樣」。

他回憶這段過程，反反覆覆要說明同樣的內容，要求證人去重新再講一遍；李平順說，審到最後高院的審判長也不解，「這有需要來到高院嗎？」犯罪事實有或沒有，拿出來的證據都已經很明確了，但檢察官還是堅持要辦。

李平順說，其實漁民的生活就是風裡來雨裡去，上個月他也才剛落海獲救，生活危險的程度像「走在刀刃上面」。勝訴跟敗訴的那種衝擊與他對生命的體悟相比，李平順認為：「講實在的，可能跟陸地上的人們想得不太一樣。」

李平順說自己就是「鄉下人」，他直言，就算身上有什麼罪，對他買賣魚獲也沒有影響。等待最終的判決定讞，「只是一個人的堅持而已。」

然而，並不是所有漁民都像他一樣承受6年的壓力而未放棄。李平順坦言，其實漁村還是有很重的人情壓力，其中有一個漁友，上有輕微中風的長輩、下有剛呱呱落地的小朋友，家人都勸「不要再爭了」，最後這個漁友也難過的對他說抱歉，「不能陪你走下去。」

今天獲得無罪定讞，李平順語氣顯得雲淡風輕，現在沒什麼想法，這幾年也是從事漁業活動，就還是一樣繼續過漁民的生活。

漁民 雲林

