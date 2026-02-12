檢方辦詐欺案查扣「賓士界的越野車」和泰達幣1.2萬顆 25日拍賣
基隆地檢署偵辦詐欺案件，查扣賓士G63及虛擬貨幣泰達幣（USDT）委由行政執行署拍賣。執行署宜蘭分署今天表示，已排定25日上午10時在基隆地檢署1樓，拍賣賓士G63及泰達幣1萬2727顆，歡迎民眾到場競標。
宜蘭分署指出，賓士G63號稱「賓士界的越野車」，基隆地檢署囑託拍賣的車是2016年10月出廠，行駛里程數為11萬多公里，車況尚稱良好。
宜蘭分署說，有意購買者在拍賣前應提出身分證明文件，並繳納保證金50萬元，才能領取號碼牌競價。拍賣當天上午9時20分起至9時50分，在基隆地檢署開放賞車。投標購買泰達幣者，在參與投標前須攜帶雙證件、現場簽立承諾書，並繳納7萬元保證金，才能領取號碼牌競價。
宜蘭分署指出，拍定人應提供接收泰達幣錢包地址，且必須是以拍定人名義，在金融監督管理委員會公告完成洗錢防制登記業者（https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8）開設的帳戶，可接收TRC-20「代幣」標準泰達幣的TRON網絡公開金鑰錢包地址（Public Key Wallet Address）。
拍定人也須配合填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」，以拍定人本人帳戶匯款之方式繳清價金，以利泰達幣後續移轉作業。
